تبلغ 70 مليار دولار.. البنك الدولي يتوقع تسوية سريعة لديون السودان

توقع رئيس البنك الدولي دافيد مالباس، في تصريحات للمسؤولين الماليين بمجموعة العشرين تسوية سريعة لمتأخرات السودان للمؤسسة المالية الدولية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال «البنك الدولي»، إنه متفائل بأن تؤدي الإصلاحات المالية وقرارات توحيد أسعار الصرف التي اتخذتها الحكومة السودانية إلى تحقيق نمو واسع النطاق والحد من الفقر، وتفتح الباب أمام إعفاء ديون الخرطوم المقدرة بنحو 70 مليار دولار

وتعتبر الديون الخارجية، عقبة كبيرة أمام إنعاش اقتصاد السودان، الذي يعاني أزمات كبيرة بعد التدهور، الذي طال كافة القطاعات بسبب فساد استشرى خلال فترة حكم الرئيس المعزول عمر البشير، التي استمرت 30 عاما، قبل الإطاحة به في أبريل 2019.

وأعلنت السلطات السودانية، الأحد الماضي، توحيد وتحرير صرف الجنيه لوقف الانفلات في الأسعار، بعد أن فاق سعر الدولار الواحد 400 جنيه في السوق الموازية خلال الفترة الأخيرة، قبل تراجعه قليلا في اليومين الماضيين.

وحدد بنك السودان «البنك المركزي السوداني» 375 جنيها سعرا تأشيريا، مقارنة مع 55 جنيها السعر الرسمي، أي بزيادة 700%.

وقال «بنك السودان»، إن القرار يهدف إلى إزالة التشوهات والاختلالات التي يعانيها اقتصاد البلاد المثقل بالمشكلات والأزمات، في ظل ارتفاع التضخم إلى ما فوق 300%.

وكان وزير المالية السودانية، جبريل إبراهيم، قال في وقت سابق، إن حكومة البلاد ستعمل على تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من القرارات الجديدة لتحسين وضع الجنيه السوداني، مشيرا إلى أن القرارات ستتبعها مزيد من الإجراءات التي تضمن تفعيله بشكل سليم.

وفي سياق متصل، رهن عضو اللجنة الاقتصادية لقوى إعلان «الحرية والتغيير»، محمد شيخون، نجاح الإجراءات الجديدة، بالعمل بأسرع ما يمكن لامتصاص الكتلة النقدية الهاربة خارج القطاع المصرفي المقدرة بنحو 90 تريليون جنيه، أي أكثر من 90% من مجمل الكتلة النقدية في البلاد.