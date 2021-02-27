نيقوسيا تتهم أنقرة بتخطي كل القرارات الأممية بشأن القضية القبرصية

اتهمت نيقوسيا، أنقرة بتخطي كل القرارات الأممية الصادرة بشأن القضية القبرصية، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال وزير الدفاع القبرصي شارلامبوس بتريدس في لقاء مع قناة «العربية» الإخبارية، إن نيقوسيا ستشارك في اجتماع جنيف الذي سيجمع أطراف القضية القبرصية في نهاية أبريل المقبل بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للبحث في قضية الجزيرة المنقسمة إلى شطرين منذ 1974.

وأضاف «بتريدس»، أن الحل يجب أن يرتكز ويراعي الاتفاقيات وقرارات مجلس الأمن الدولي بالإضافة لقيم وأسس الاتحاد الأوروبي، وما يختلف اليوم هو أن تركيا وللمرة الأولى تبرز موقفًا خطرًا من خلال مطالبتها بحل الدولتين في قبرص.

وأوضح الوزير القبرصي، ان لا يمكن أن يشكل ذلك منطلقًا منطقيًا للتوصل لحل للقضية القبرصية، مشيرًا إلى أن الموقف التركي يتخطى كل قرارات مجلس الأمن ولا يتماشى مع مبادئ الاتحاد الأوروبي.

وزير الدفاع القبرصي: تركيا تشكل خطرًا دائمًا على أمن بلادنا

وشدد «بتريدس»، على أهمية التحالفات القائمة بين قبرص ودول خليجية للتصدي للتدخل التركي في منطقة شرق المتوسط.

وتابع المسؤول القبرصي، أن تركيا تشكل خطرًا دائمًا على أمن قبرص، لأنها تملك حضورًا عسكريًا كبيرًا في المنطقة المحتلة من الجزيرة، كما أنها تعمل على زعزعة الاستقرار من خلال القيام بأعمال استفزازية دون احترام لحقوق وسيادة قبرص على مياهها الإقليمية.

وكانت الأمم المتحدة، أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، أن جوتيريش يعتزم عقد اجتماع حول قضية قبرص في 27- 29 أبريل المقبل في جنيف، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، أن الاجتماع من المقرر أن يعقد في إطار «5+1»، الذي يضم زعيمي القبارصة الأتراك واليونانيين ووزراء خارجية بريطانيا وتركيا واليونان، إضافة للأمين العام للأمم المتحدة.