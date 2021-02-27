رصدت مكافأة 500 ألف دولار.. كلبا ليدي جاجا يعودان إليها بعد اختطافهما

ذكرت قناة «روسيا اليوم»، نقلا عن متحدث باسم الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه جرى تسليم كلبي المغنية الأمريكية الشهيرة، ليدي جاجا، إلى مركز شرطة في لوس أنجلوس، وتم «لم شملهما» مع المغنية.

وكانت ليدي جاجا قد عرضت مبلغ 500 ألف دولار، مكافأة لمن يعيد إليها كلبيها من فصيلة «البلدوغ الفرنسي»، بعد أن سرقا مساء الأربعاء الماضي في هوليوود، والكلبان اسماهما «كوجي وجوستاف».

وحسب شرطة لوس أنجلوس، كان الضحية يسير مع الكلبين عندما أطلق عليه رجل مجهول النار حوالي الساعة 9:40 مساء بالتوقيت المحلي في شارع نورث سييرا بونيتا.

وقالت الشرطة إن الرجل الذي كان ينزه الكلبين نقل إلى المستشفى دون المزيد من التفاصيل، ليعودا الكلبان بعد عرض المكافأة الكبيرة.

My beloved dogs Koji and Gustav were taken in Hollywood two nights ago. My heart is sick and I am praying my family will be whole again with an act of kindness. I will pay $500,000 for their safe return. Email KojiandGustav@gmail.com to contact us. pic.twitter.com/3NY9u7Mw2K — Lady Gaga (@ladygaga) February 26, 2021

ولم يذكر بعد أي تفاصيل كذلك حول طريقة عودة الكلبين ولا المكافأة التي كانت رصدتها ليدي جاجا لعودة الكلبين.