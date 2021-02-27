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رصدت مكافأة 500 ألف دولار.. كلبا ليدي جاجا يعودان إليها بعد اختطافهما

كتب:

محمد حسن عامر
09:59 ص | السبت 27 فبراير 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

ذكرت قناة «روسيا اليوم»، نقلا عن متحدث باسم الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه جرى تسليم كلبي المغنية الأمريكية الشهيرة، ليدي جاجا، إلى مركز شرطة في لوس أنجلوس، وتم «لم شملهما» مع المغنية.

وكانت ليدي جاجا قد عرضت مبلغ 500 ألف دولار، مكافأة لمن يعيد إليها كلبيها من فصيلة «البلدوغ الفرنسي»، بعد أن سرقا مساء الأربعاء الماضي في هوليوود، والكلبان اسماهما «كوجي وجوستاف».

وحسب شرطة لوس أنجلوس، كان الضحية يسير مع الكلبين عندما أطلق عليه رجل مجهول النار حوالي الساعة 9:40 مساء بالتوقيت المحلي في شارع نورث سييرا بونيتا.

وقالت الشرطة إن الرجل الذي كان ينزه الكلبين نقل إلى المستشفى دون المزيد من التفاصيل، ليعودا الكلبان بعد عرض المكافأة الكبيرة.

ولم يذكر بعد أي تفاصيل كذلك حول طريقة عودة الكلبين ولا المكافأة التي كانت رصدتها ليدي جاجا لعودة الكلبين.

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