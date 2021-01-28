غادة إبراهيم: الناس بيشبهوني بـ«ليدي جاجا».. والوسط الفني شلل ومصاطب

قالت الفنانة غادة إبراهيم، إنها لا تقصد إثارة الجدل ولفت الانتباه، موضحة أنها عندما ارتدت فستانا لونه «موف» في مهرجان القاهرة السينمائي قالت إنها لم تكن تقصد الحداد، ولكن بسبب الأحداث الحزينة في المنطقة، وإن هذا الفستان صناعة يدوية: «بقى أي حاجة تتقال موف غامق هاند ميد عشان الأحداث، والناس بتقول لي إنتي ليدي غادة زي ليدي جاجا».

وحول رأيها في الفساتين المثيرة للجدل التي ترتديها بعض الفنانات في المهرجانات السينمائية، قالت «إبراهيم» في حوارها عبر شاشة «الحدث اليوم»: «إحنا كمجتمع مصري وكمجتمع شرقي لنا قيمنا، لكن لو في مهرجان دولي، زي كان وفينيسيا، يبقى لازم نلبس سواريه على الريد كاربت وممكن فتحة من تحت أو فتحة من فوق».

وتابعت أن هناك حملات موجهة ضد بعض الفنانات: «بقالنا فترة بنشوف تنمر وحملات على فنانات بعينهم وبيبقوا مستعدين لهم، زيي وزي رانيا يوسف، وبيبقوا محضرين الحملة قبل ما نظهر، وزي ما مسكوا حلا شيحة في مسلسل رمضان الأخير، رغم إنها معملتش غير بوتكس، وكانت زي القمر.. الحملات دي باينة ومعروفة ومفيش حاجة بتستخبى في الوسط الفني، مين ضد مين، ومين مع مين، ومين شلة مين، ومين مش عاوز مين يشتغل ومين عاوز مين يقعد في البيت ومين عاوز مين يتشطب في النقابة».

وأردفت: «الوسط الفني تحول إلى شلل ومصاطب، واللي ملوش ضهر أو منتج بيحميه أو مش غني وبيدفع بفلوسه ولا متجوزة منتج أو مخرج أو مصاحبة whatever لازم يتاكل في الرجلين.. حصل معايا غدر كتير وعانيت وكنت ماضية بطولة فيلم صعيدي رايح جاي وبترشيح وحيد حامد، وكنت بستعد للتصوير، لاقيت واحدة تانية بتصور الفيلم، وكنت ماضية وجه القمر مع فاتن حمامة، لقيت واحدة تانية زميلتي وصديقتي بتصور دوري».