مواعيد ومكان إجراء القرعة العلنية لأراضي الشيخ زايد غدا

عدد من الأراضي، تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، من حين لآخر، وذلك للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وتختلف الأراضي المطروحة، من حيث المساحة والسعر، ولكنها في كثير من الأحيان تتشابه من حيث الشروط ونظام السداد.

وعقب تقديم العملاء الراغبين في حجز قطعة أرض، ضمن الطرح، ينتظرون موعد إجراء القرعة العلنية للإعلان عن الفائزين بالأراضي السكنية ضمن القرعة.

ويستعد جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، لإجراء القرعة العلنية، وذلك لتسكين حائزي الأراضي التي تم تقنينها بالمنطقة الواقعة بـ «الثورة الخضراء»، ضمن حدود القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017، والخاص بتوسعات مدينة الشيخ زايد، والتي ستبدأ غدا الأحد 28 فبراير الجاري حتى يوم الثلاثاء 9 مارس المقبل.

مكان إجراء القرعة العلنية

يأتي ذلك على أن تقام جلسات القرعات العلنية بمقر حديقة البيئة بالحي الثالث بالمجاورة الثالثة الساعة الثانية عشر ظهرا بالأيام المحددة لكل فئة من المتقدمين بالطلبات.

مواعيد إجراء القرعة العلنية

وسيتمّ إجراء القرعة العلنية لمساحة أراضي الفئة الأقل من 8 آلاف م2، أرقام طلبات «38 – 44 – 58 – 63 – 95 – 120 – 152 – 265 – 279 – 492 – 757 – 791 – 794 – 795 – 796»، يوم الأحد 28 فبراير 2021

سيتم إجراء القرعة العلنية لمساحة أراضي فئة من 8 آلاف إلى 12 ألف م2، أرقام طلبات «11 – 81 – 94 – 123 – 189 – 334 – 813 - 766»، يوم الثلاثاء 2 مارس 2021

سيتمّ إجراء القرعة لمساحة أراضي فئة من 12 ألفًا إلى 16 ألف م2، أرقام طلبات «91/727 – 50 – 119 – 158 – 184 – 185 – 192 – 195 – 261 – 266 – 376 – 798 – 799 – 800 – 801 – 802 – 812»، يوم الخميس 4 مارس 2021

كما سيتم إجراء القرعة لمساحة أراضي من 16 ألفًا إلى 17 ألف م2، أرقام طلبات «8 – 9 – 90 – 196 – 250 – 358 – 529 – 729 – 792 - 793»، يوم الأحد 7 مارس 2021

سيتم إجراء القرعة لمساحة أراضي فئة من 17 ألفًا إلى 50 ألف م2، أرقام طلبات «17/756 – 157 – 262 – 490 - 491)، وذلك يوم الثلاثاء 9 مارس 2021.