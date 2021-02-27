القوات الأمريكية بالعراق ترفع حالة التأهب القصوى بعد الهجمات الأخيرة

رفعت قوة المهام المشتركة، مستوى التهديد لأفراد الخدمة الأمريكية في العراق، في حين تم وضع الجنود الأمريكيين في قاعدة البلد الجوية بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد، في حالة تأهب قصوى خوفًا من الرد على الضربات الجوية الأمريكية في سوريا، حسبما أفاد مصدران مطلعان لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية.

وقد يستمر الوضع لعدة أيام، وتعتبر إجراء احترازيًا روتينيًا نظرًا للظروف الحالية على الأرض، وأوضح مصدر: «حماية قوات التحالف أولوية بالنسبة لنا، لذا فإن رفع مستويات حماية القوة قرار حكيم ومتبصر، ولن يسمح بالحركة في القاعدة من الساعة 6:30 مساءً إلى 5:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، إلا بشكل ضروري، كما ستكون معدات الحماية مطلوبة لأي شخص خارج المباني المحصنة».

ونفذت قوات الجيش الأمريكي، فجر الجمعة، ضربات جوية محدودة في شرق سوريا استهدفت فصائل موالية لإيران، حيث تم إسقاط سبع قنابل موجهة بالليزر وزنها 500 رطل بالقرب من الحدود العراقية، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الضربة الجوية الامريكية على الميلشيات في سوريا كانت بتوصية منه، وتأكيدا على ما تم قوله بأن واشنطن سترد في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن المبنى الذي تم استهدافه في سوريا تستخدمه الميليشيات المسؤولة عن الهجمات الأخيرة.

وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، رامي عبدالرحمن، إن الغارات استهدفت معبرا غير شرعي، جنوبي البوكمال في محافظة «دير الزور» شرقي سوريا، بمحاذاة الحدود مع العراق، أدت إلى تدمير 3 شاحنات محملة بذخائر دخلت من العراق.وأضاف عبدالرحمن، أن هناك عدد كبير من القتلى، موضحا أن المعلومات الأولية، أشارت إلى سقوط 17 قتيلا على الأقل من المقاتلين العراقيين في «الحشد الشعبي».

وتعرضت قاعدة بلد الجوية لهجوم صاروخي كاتيوشا نهاية الأسبوع الماضي، أدى إلى إصابة مقاول محلي لشركة ساليبورت الأمريكية، المكلفة بصيانة طائرات «إف - 16» العراقية.