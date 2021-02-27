إزاي تشارك في ملتقى «شغلني» للتوظيف أونلاين؟.. التقديم ينتهي اليوم

ينطلق صباح اليوم السبت 27 فبراير، ملتقى «شغلني» الثاني للتوظيف، والذي يعقد عبر شبكة الإنترنت من الساعة 10 صباحًا حتى الـ4 عصرًا، لتوفير وظائف وفرص عمل لكافة التخصصات.

ووفقًا لـ عمر خليفة مؤسس الملتقى، فيمكن للراغبين في التقديم التسجيل «أونلاين»، مشيرًا عبر حسابة على «تويتر» إلى أنَّ راغبي العمل سيخضعون لـ«إنترفيو» بالفيديو من المنزل.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة كيفية المشاركة في ملتقى «شغلني» للتوظيف.

خطوات الاشتراك في ملتقى «شغلني»

يتمّ التقديم على الوظيفة وتحديد ميعاد المقابلة مع مسؤول الموارد البشرية خلال الفترة المذكورة.

كما سيتّم عقد المقابلات الشخصية مع راغبي العمل من المنزل يوميًا من خلال «واتس آب بيزنس» عبر الرقم والرابط التالي: https://wa.me/201212770700.

تفاصيل الملتقى

- قرابة 50 تخصصًا يتيحها الملتقى وتناسب جميع المراحل العمرية، بداية من حديثي التخرج وأصحاب المؤهلات المتوسطة.

- كما يمكن لمن هم لم يتجاوز 45 عامًا التقدم للحصول على وظيفة.

- تشارك قرابة 50 شركة للتزظيف في الملتقى.

- يقام ملتقى «شغلني» للتوظيف للعام الخامس على التوالي.

ويتيح الملتقى إمكانية اختيار الوظيفة المناسبة حسب التخصص المناسب مع إمكانية اختيار الموقع الجعرافي الذي تريده .

التقديم على الوظائف يتمّ في دقائق ولا يستغرق وقت طويل.

وجاءت فكرة إقامة ملتقى «شغلني» للتوظيف عبر شبكة الانترنت، تماشيًا مع الظروف الحالية، وفي إطار الربط بين راغبي العمل والشركات بطرق مبتكرة وذكية.

وتشارك وزارة التضامن الاجتماعي، حسب موقعها الرسمي، في تنظيم الملتقى بالتعاون مع مجموعة من شركات القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل مناسبة للمؤهلات العليا والمتوسطة.

ويتيح «شغلني» وظائف في مجالات مختلفة كمجال المبيعات، الهندسة بمختلف تخصصاتها، المحاسبة التجارية، فنيين متخصصين في جميع المجالات، عمال إنتاج، سائقين في مجال الشئون الإدارية، وفي مجال السكرتارية.