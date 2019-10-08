أعلنت شركة "شغلني"، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، عن وظائف مديرين فروع ومساعدين مديرين بمطعم بافلو برجر، وذلك ضمن برنامج "فرصة" للعمل بفرع الإسكندرية في سيدي جابر، وتتراوح المرتبات بين 4000 إلى 6000 جنيهًا.

أولًا: وظيفة مدير فرع

المؤهلات المطلوبة:

- مؤهل عالٍ.

الخبرات:

- لا تقل عن 5 سنوات كمدير خبرة في المطاعم (فاست فود) "أمريكانا أو بابا جونز".

السن المطلوب:

- من 30 إلى 40 عام.

متطلبات الوظيفة:

- جيد جداً في اللغة الإنجليزية.

- التحدث بلباقة.

- حسن المظهر.

- القدرة على تحمل المسئولية.

مميزات الوظيفة:

- مرتبات مجزية وحوافز.

- تأمينات اجتماعية وصحية.

- بدل انتقالات + بدل وجبة + توفير سكن إذا كان من سكان القاهرة.

ثانيًا: وظيفة مساعد مدير فرع

المؤهلات المطلوبة:

- مؤهل عالٍ.

الخبرات:

- لا تقل عن 3 سنوات كمساعد مدير خبرة في المطاعم (فاست فود).

السن المطلوب:

- من 25 إلى 35 عاما.

متطلبات الوظيفة:

- جيد جداً في اللغة الإنجليزية

- التحدث بلباقة.

- حسن المظهر.

- القدرة على تحمل المسؤولية.

مميزات الوظيفة:

- مرتبات مجزية وحوافز.

- تأمينات اجتماعية وصحية.

- بدل انتقالات + بدل وجبة + توفير سكن إذا كان من سكان القاهرة.