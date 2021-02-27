احتفالية لتسليم «بوالص تأمين» للصيادين والعمالة غير المنتظمة بالإسكندرية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، محمد سعفان وزير القوى العاملة، بمكتبه بالديوان العام، وذلك للمشاركة في احتفالية مديرية القوى العاملة بتسليم بوالص التأمين علي الحياة لصغار الصيادين والعمالة غير المنتظمة والمسجلة بقاعدة بيانات المديرية القوى العاملة، وذلك ضد الحوادث الشخصية حيث تغطي الوثيقة الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم، بما في ذلك نفقات العلاج الطبي.

ومن المقرر، أن يسلم الوزير والمحافظ 24 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة، وافتتاح ندوة «ابدأ مشروعك» للعمالة المصرية العائدة من الخارج بالإسكندرية، وتسلم عربة البائعات الجائلات مجانا - في إطار 25 عربة مقدمة من رجال الأعمال بالمحافظة في هذا الخصوص- لإيجاد فرص عمل لائقة للبائعات لتمكينهم اقتصاديا وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل مبادرة الرئيس «حياة كريمة».