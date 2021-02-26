«القوى العاملة»: قبول طلبات التدريب على تصنيع «الضفائر الكهربية» الأحد

تبدأ مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، الأحد المقبل، حتى استيفاء العدد المطلوب من الراغبين في التدريب مجانًا من الذكور والإناث على تصنيع وتركيب ضفائر السيارات الكهربية، بمركز التدريب التابع للمديرية، وورشة شركة «إس إي ويرانج سوميتومو إيجيبت» اليابانية لصناعة الضفائر، وسيحصل المتدرب على شهاده معتمدة من وزارة القوى العاملة.

وأكدت المديرية، في بيان لها، اليوم، أن الشركة توفر فرص عمل بعد اجتياز الدورة التدريبية بنجاح، لجميع المتدربين الذين يجتازون الاختبارات التدريبية، والكشف الطبى بنجاح، وذلك طبقا لحاجتها.

من جهته، قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن التدريب على صناعة الضفائر، يأتي في إطار بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مؤخرًا بين الوزارة والشركة اليابانية؛ لرغبتها في تنفيذ برامج تدريبية عالية الجودة للشباب، لتدريبهم على صناعة ضفائر السيارات، لإعداد العامل الفني الماهر اللازم لسوق العمل، حيث يتم إعداد الشباب وثقلها وتأهيلهم بالمهارات اللازمة، للالتحاق بالعمل بمجال إنتاج وصناعة ضفائر السيارات وتوعيتهم بأهمية السلامة والصحة المهنية.

وأوضح السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، أن التدريب سيبدأ 7 مارس المقبل، ويشترط في المتقدمين أن يكون السن من 18 حتى 35 سنة، وحاصل على مؤهل متوسط أو عالي، مع التفرغ التام أثناء فترة التدريب التي تستمر 15 يوميًا، وعلى الراغبين في الالتحاق بالدورات التدريبية التوجه إلى مركز التدريب المهني بالمديرية، ومعه صور من «المؤهل الدراسي، البطاقة الشخصية، شهادة الميلاد، صورتين شخصية، شهادة قيد (كعب العمل)».

ولفت إلى أن العدد المطلوب في كل دورة 20 فردًا، والحجز بأسبقية تقديم الطلبات إلى مدير مركز التدريب غادة طنطاوي، بمركز التدريب المهني الدور الخامس بمديرية القوى العاملة ببورسعيد، بنك الإسكان خلف حضانة الفيروز بجوار مدرسة حافظ إبراهيم الإعدادية بنين.

وشدد مدير القوى العاملة ببورسعيد، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية؛ لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».