الكويت عن قضية «خاشقجي»: نرفض كل ما يمس بسيادة السعودية

أكدت الخارجية الكويتية، رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة السعودية، وأعربت عن تأييدها لما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية في شأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأميركي به حول جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وشددت الكويت على أهمية الدور المحوري والهام الذي تقوم به السعودية إقليميًا ودوليًا في دعم سياسة الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والتطرف، وسعيها الدائم لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع، وذلك وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا».