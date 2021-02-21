المصريين في الخارج عن تمديد الكويت منع دخول الوافدين: القرارات متسارعة

علق علاء سليم الأمين العام لاتحاد المصريين في الخارج، على قرار السلطات الكويتية، مساء السبت، بتمديد قرار منع دخول الوافدين من المطارات حتى إشعار آخر، قائلاً: «هناك تسارع في القرارات؛ فقبل ساعات كان هناك قرار سابق بقائمة تضم 30 دولة محظور عليها الدخول المباشر للأراضي الكويتية تم زيادتها إلى 74 دولة وكانت العادة أن يدخل أبناء الجالية المصرية والجاليات الأخرى إلى الأراضي الكويتية عن طريق محطة الترانزيت في الإمارات شريطة قضاء حجر مدته 14 يوما وانتظرنا تطبيق القرار الصادر والذي يقضي بالدخول المباشر للكويت اعتبارا من 21 فبراير لهؤلاء الرعايا شريطة قضاء حجر صحي مؤسسي على نفقة القادمين بمعنى أن يكون إجباريا فور وصوله بدلاً من الحجر المنزلي الذي كان يراقب بواسطة منظومة إلكترونية».

وأضاف سليم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «on»: «يدخل الوافد إلى الفندق ليقضي حجره الصحي بشكل مؤسسي وإجباري وكان من المفترض أن يجري تطبيق القرار اعتبارا من غد، لكن الأحداث تسارعت وعاد حظر دخول غير المواطنين إلى الأراضي الكويتية».

وتابع: «تم إرجاء تنفيذ القرار السابق وسيتم حظر دخول أي أجنبي أو وافد إلى الاجواء الكويتية سواء بشكل مباشر عبر الطيران المباشر أو غير المباشر الترانزيت، مؤكدا أن دولة الكويت تستقبل على أرضها رعايا نحو 170 دولة وهذا الأمر أحدث إرباكا في قرارات السلطات الكويتية خاصة فيما يخص هؤلاء الرعايا القادمين من دول تعاني وضعا وبائيا مترديا بالإضافة إلى أن الكويت مساحتها صغيرة وتضم كثافة سكانية من الجاليات المختلفة فضلاً عن أبناء الدولة الكويتية وهو ما يجعل السلطات دائمة التخطيط المسبق للتعامل مع أي تداعيات على الأرض».

وأردف، أن أعداد الإصابات في دولة الكويت بفيروس كورونا تشهد تزايدا، وتعدت الألف في الأسبوع الماضي وشهدت تحسنا بعد إتخاذ قرارات تخص دخول غير الكويتيين إلى الأراضي، ما أدى لتراجع أعداد الإصابات إلى 800 إصابة.