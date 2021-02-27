البرلمان العربي يرفض المساس بسيادة السعودية وقيادتها

أعرب البرلمان العربي، عن رفضه القاطع المساس بسيادة المملكة العربية السعودية، وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها، مؤكدا تأييده البيان الصادر عن الخارجية السعودية بشأن التقرير الذي رُفع إلى الكونجرس الأمريكي، بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأكد البرلمان العربي، الدور المحوري للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وعلى المستوى الإقليمي، فضلا عن سياستها الداعمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودورها الرئيسي في مكافحة الإرهاب والعنف والفكر والمتطرف، وترسيخ ونشر قيم الاعتدال والتسامح على المستويات كافة.