شراكة بين «البرلمان العربي» و«النواب المصري» لتعزيز خدمة قضايا المنطقة

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بتوقيع بروتوكول تعاون بين البرلمان ممثلا في (مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية) ومجلس النواب المصري ممثلا في (معهد التدريب البرلماني)، مؤكدا أنّها جاءت من منطلق دور ومسؤوليات الطرفين في تنسيق وتوحيد المواقف العربية في إطار المؤسسات البرلمانية الدولية والإقليمية، وتطوير القدرات الذاتية للبرلمانات.

وثمّن رئيس البرلمان العربي، الجهود المخلصة لمجلس النواب المصري في مرحلته الجديدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أنّ مشاركته في الجلسة الثالثة للبرلمان العربي لدور الانعقاد الأول، إضافة كبيرة وتأطير للعلاقة وتقوية أواصر التعاون بين مجلس النواب المصري والبرلمان العربي والدفع بها إلى آفاق أرحب.

كما أشاد العسومي، بدعم مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الكامل للبرلمان العربي، باعتباره منبرا يتفاعل مع شواغل الرأي العام للشعوب العربية إزاء مختلف القضايا الحيوية.

وشدد رئيس البرلمان العربي، على أهمية تنسيق المواقف وتوحيد الجهود الدبلوماسية البرلمانية العربية تجاه القضايا العربية المهمة والاستراتيجية في المحافل الإقليمية والدولية، لما فيه مصلحة الشعب المصري بصفة خاصة والعربي بصورة عامة.