حملات نظافة وإزالة إشغالات بمركزي أبوتيج والغنايم في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات والقمامة وإزالة الأتربة من جانبي الطرق ومن الشوارع والميادين وأماكن التجمعات بمراكز وقرى المحافظة، بصفة دورية خلال الفترة الصباحية والمسائية، في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة، لإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بالمحافظة، خاصة مع اهتمام الحكومة والدولة بهذا القطاع المهم، لافتًا إلى ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء لهذه الحملات، مشددًا على العمل على تحقيق الانضباط للشوارع وعدم السماح بالتعدي على الرصيف والشارع وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق لتخفيف الزحام المروري.

ترأس يسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج، حملة نظافة مكبرة، استهدفت شوارع وميادين المركز باستخدام معدات النظافة وشفط الأتربة الحديثة التي تم تزويد قطاع النظافة والتجميل بها، للمساهمة في رفع الأتربة من الشوارع والميادين، كما ترأس خالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم حملة مكبرة، لمتابعة أعمال النظافة ومتابعة إزالة المخلفات ورفع القمامة والأتربة من جميع المناطق والشوارع وبؤر التجميع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمظهر الجمالى للمركز، وتكثيف العمل لإنارة كل المناطق المحرومة وصيانة الكشافات وإنارة الطرق العامة وعمل صيانة وتغيير الكشافات المحروقة، وإنارة الطريق على الترعة السوهاجية.

وأوضح المحافظ أنه جار توريد 23 معدة شفط أتربة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، لتوزيعها على مراكز وأحياء المحافظة، لاستكمال منظومة النظافة بالمراكز والأحياء، مشيرًا إلى استمرار وتكثيف حملات النظافة بالقرى والمراكز بمشاركة رؤساء المراكز والأحياء، فضلا عن ترأسه حملات مستمرة للتطهير والتعقيم بأحياء ومراكز المحافظة، والتي استهدفت المستشفيات ومختلف المنشآت والشوارع والميادين، ومشاركة وتكاتف كل الجهات لإنجاز التكليفات والمهام بدقة واتقان، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، والتنبيه على جميع العاملين وجميع القطاعات والشركات باتباع إجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة دون تهاون.