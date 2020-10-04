محافظ أسيوط: حملات نظافة لشوارع وميادين القوصية وتهذيب "أشجار المدارس"

شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن أعمال النظافة ورفع أكوام وتجمعات القمامة، كثفت بقرى ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى حملات تهذيب الأشجار بالمدارس والمنشآت التعليمية، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، والاستعانة بفرق النظافة والتجميل، وبمعدات الحملات الميكانيكية بالمراكز والأحياء، ضمن خطة المحافظة للنظافة والتجميل وتطوير الميادين والشوارع.

وأشار المحافظ، إلى أن الحملات استهدفت تهذيب وتقليم الأشجار بالمدارس والمنشآت التعليمية بحي غرب أسيوط، برئاسة محمد بشير، رئيس الحي، بالإضافة إلى رفع بعض تجمعات القمامة من الشوارع والميادين، واستمرار أعمال تغيير بلاط الأرصفة والبلدورات المتهالكة، وتركيب بلاط جديد وزراعة بعض الأشجار على جانبي الطرق؛ للحفاظ على الشكل الجمالي للمنطقة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة.

كما تم مراجعة أعمال صيانة الكشافات وأعمدة الإنارة، ودهان الأسوار والأعمدة الكهربائية، بالتنسيق مع المنشآت التعليمية بالمنطقة ومسئولي التعليم الفني.

من جانب آخر، نظمت الأجهزة التنفيذية بمركز القوصية، برئاسة هويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية، حملة مكبرة لنظافة الشوارع، باستخدام معدات شفط الأتربة الحديثة، التي زودت الحملة بها، بالإضافة إلى كشط الشوارع والميادين؛ تمهيدا لرصفها وإزالة المطبات العشوائية، وتمهيد الشوارع، ومنع الاختناقات المرورية، وتسهيل حركتها بالشوارع والميادين الرئيسية بالمركز، بمشاركة مصطفى فتحي عبدالحكيم، نائب رئيس المركز، ومحمد عبود مساعد رئيس المركز.

كان محافظ أسيوط، قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة، لتلقى شكاوى المواطنين، والرد على استفساراتهم طوال أيام الأسبوع، وهي رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg"؛ لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.