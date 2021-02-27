آخر موعد لرفع المستندات إلكترونيا لحاجزي «سكن كل المصريين 1» أول مارس

خلال الفترة التي ينتظر فيها المواطنون المتقدمون لحجز وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني مرة ثانية، كفرصة أخرى للمواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن الطرح، ولم يتمكنوا من استكمال رفع المستندات على الموقع الإلكتروني للصندوق.

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، شرطًا أساسيًا للتسجيل الإلكتروني مرة أخرى، ويتعلق فقط بالمواطنين الذين قاموا بالفعل بسداد مقدم جدية الحجز، ولم يتمكنوا من تسجيل طلبهم ورفع المستندات على الموقع الإلكتروني للصندوق.

وتنتهي فرصة التسجيل الإلكتروني أول مارس المقبل، وذلك فقًا لما نشرته الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك».

ويقوم صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقارى، خلال هذه الفترة، بإجراء عمليتي الفحص والفرز المبدئي للمستندات والبيانات المسجلة بواسطة المواطنين الحاجزين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، لتحديد المنطبق عليهم الشروط، وفقًا للضوابط المعلن عنها بكراسة الشروط، والتأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة بكراسة الشروط.

الجدير بالذكر، أن وحدات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، قد لاقت إقبالًأ كثيفًا، فاق التوقعات، من قبل المواطنين من منخفض ومتوسطي الدخل.

وقامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في طرح وحدات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين 1»، للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، وبدأ الحجز بها من الأحد الموافق 1 نوفمبر حتى الخميس 31 ديسمبر 2020.

وشملت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين 1»، طرح 25 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية، للمواطنين من متوسطي الدخل.

كما تم طرح 100 ألف وحدة للمواطنين من محدودي الدخل في عدد من المدن الجديدة.