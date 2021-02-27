ما موقف شقق الإسكان الاجتماعي من سداد الضرائب العقارية؟

في بداية كل عام جديد، يحرص كثير من مالكي العقارات على معرفة قيمة الضرائب العقارية المقررة عليه، والتي يتم دفعها على قسطين خلال العام الواحد، ويتم تحديد قيمة الضريبة العقارية وفق عدة عوامل، أهمها «الموقع الجغرافي، مستوى البناء، والمرافق المتصلة بالعقارات المبنية».

ويتخوف كثير من الشباب المتقدمين للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي من دفع الضرائب العقارية عن الشقق الحاصلين عليها من مشروعات وزارة الإسكان، وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، حقيقة فرض ضرائب عقارية على شقق الإسكان الاجتماعي من عدمه، وفق تصريحات سامي إمام رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، كما يلي:

هل تُفرض ضرائب عقارية على شقق الإسكان الاجتماعي؟

أوضح سامي إمام، رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج «من مصر» على قناة CBC، حقيقة فرض الضرائب للعقارية على مشروعات الإسكان، موضحا أنّ الوحدات السكنية التابعة للهيئات والجهات الحكومية ليست عليها ضريبة تصرفات عقارية، فالدولة لا تسعى إلى الكسب المادي من مشروعات الإسكان الاجتماعي لكنها تدعمها، وبالتالي لا تدفع وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية ضريبة التصرفات العقارية.

ويستعد كثير من مالكي العقارات لتقديم إقرارات الضرائب العقارية الخاصة بهم قبل انتهاء مارس المقبل، بعد مدّ المهلة المخصصة لتقديم الإقرارات الضريبية لمدة 3 أشهر.

وجرى مدّ فترة تقديم الإقرارات الخاصة بالضرائب العقارية لمدة 3 أشهر، على أن تنتهي المدة في مارس المقبل، وتتضمن الإقرارات الضريبية عن العقارات المبنية العقارات المستجدة والأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها، والعقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيّرت معالمها أو كيفية استعمالها وأثرت على قيمتها الإيجارية.