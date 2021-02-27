دراسة جديدة تحدد.. كم شخص ستنقل له العدوى من أسرتك إذا أصبت بكورونا؟

توصلت دراسة حديثة إلى أنَّه إذا كان أحد أفراد أسرتك مصابًا بفيروس كورونا المستجد، فإن احتمال إصابتك به أيضًا يبقى ضعيفًا، وفق ما نقلته قناة «سكاي نيوز» عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ودرس باحثون في بوسطن الأمريكية أكثر من 7 آلاف أسرة، أصيب أحد أفرادها بـ«كوفيد -19».

ووجدت النتائج أنَّ واحدا فقط من كل 10 أشخاص مصابين بكورونا ينقلونه إلى شخص يعيش معهم في المنزل.

وقالت الدراسة كذلك إنَّ احتمالية نقل الفيروس إلى شخص تعيش معه كانت أقل بالنسبة للعائلات الأكبر عددًا.

أيضًا ذكرت الدراسة كذلك أن خطر الإصابة بالفيروس في المنزل من شخص تعيش معه يرتفع بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية معينة، مثل الربو أو السرطان أو السمنة.

وفي وقت سابق، وجدت مراجعة لـ54 دراسة نُشرت في «JAMA Network Open» في ديسمبر 2020، أن معدل انتقال العدوى بين الأسر يبلغ 16.6% حال تواجد بينه أفراد الأسرة أحد المصابين.

وظهر فيروس كورونا بقوة في ديسمبر 2019، ليسبب موجة من العرب العالمي مع زيادة معدلات الوفاة بالفيروس التي تقترب من المليونين ونصف المليون، فيما تجاوزت الإصابات منذ أيام كثيرة 100 مليون إصابة، في وقت يكافح العالم لمواجهة الفيروس.

وتوصلت عدة دول لمجموعة من اللقاحات التي تستخدم لتطعيم الأفراد في إطار مواجهة الفيروس، وسط تشديدات على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.