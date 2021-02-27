محافظ القاهرة يتفقد لجان امتحانات التيرم الأول ويشيد بتطبيق تدابير كورونا

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بدء امتحانات التيرم الأول بنظام «التابلت» للصفين الأول والثاني الثانوي بمدرسة «سارة تقي الله» الرسمية للغات بإدارة «الوايلي» التعليمية، للاطمئنان على حسن سير الامتحانات دون أي عقبات، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الامتحان في مادتي اللغة العربية والأحياء، وتضم المدرسة 194 طالبًا موزعين على 14 لجنة منها 7 لجان للصف الاول و7 للصف الثاني الثانوي.

وأشار محافظ القاهرة، خلال الجولة، إلى أنَّه تمّ اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميًا قبل بدء الامتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة، إضافة إلى تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحيث لا يزيد عدد الطلاب باللجنة على 12 طالبًا لمراعاة المسافات البينية بينهم.

وأشاد محافظ القاهرة، بالتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حرصا على الصحة العامة، وطمأن أولياء الأمور بأن الدولة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على سلامة أبنائهم، موجهًا مدير مديرية التربية والتعليم بعقد غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتصدي الفوري لأي شكوى حرصًا على مصلحة الطلاب.