بعد قرار «صلاة التراويح».. اعرف المسموح والممنوع بالمساجد في شهر رمضان

كشفت وزارة الأوقاف، عن خطتها لكيفية تعامل المساجد مع شهر رمضان المبارك، مؤكدة إقامة صلاة التراويح بالمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، وحظر إقامتها في الزوايا والمصليات إلا للضرورة والحاجة بموافقة كتابية من رئيس القطاع الديني، كذلك لا إقامة لعدد من الفعاليات الأخرى التي كانت ترافق الشهر المبارك.

وحددت وزارة الأوقاف، المسموح به والممنوح في هذا الشهر الكريم وشمل المسموح به في شهر رمضان كلا من:

1. إقامة صلاة الجمعة

تقام صلاة الجمعة في المساجد دون الزوايا والمصليات، مع ضرورة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة وبالوقت المحدد بعشر دقائق، وعدم تجاوزه بأي حال.

2. إقامة الصلوات الخمس

كما تقام الصلوات الخمس داخل المساجد والزوايا حال الإضرار لها بموافقة كتابية من القطاع الديني، ويتم مراعاة التباعد والمصلي الشخصي والكمامة.

3. إقامة صلاة التراويح

وستقام صلاة القيام في رمضان وفق الضوابط الاحترازية في المساجد التي تقام فيها الجمعة.

ممنوعات بالمساجد في شهر رمضان

كما حددت الوزارة الممنوع التي يجب إجتنابها في المساجد ومرفقات الأوقاف في شهر رمضان وتشمل:

1. موائد الإفطار

أكدت وزارة الأوقاف، عدم السماح لأي جهة بإقامة موائد في محيط المساجد أو أي ملحقات تابعة لها هذا العام، كما حدث في العام الماضي.

2. إقامة اعتكاف

وواصلت وزارة الأوقاف، حظر الاعتكاف بالمساجد للعام الثاني في ظل وباء كورونا

3. فتح الأضرحة

وحظرت الأوقاف، فتح الأضرحة نهائيا وعدم الإقتراب منها وغلق الأبواب المؤدية لها

4. استمرار غلق دور المناسبات

ولن تسمح الوزارة بإقامة أي فعاليات في المساجد أو ملحقاتها سوي الصلوات الخمس فقط فلا دروس أو ندوات أو فعاليات.

5. الزوايا والمصليات

وقررت الوزارة، الاقتصار في هذه المرحلة على إقامة الصلة بالمساجد فقط دون الزوايا والمصليات إلا للضرورة

ممنوعات داخل المساجد

ومنعت الوزارة، فتحت المكتبات بالمساجد الكبري كذلك دور المياه وأماكن الوضوء ومكبرات الصوت الخارجية، كذلك طالبت بمراعاة كافة الضوابط القائمة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتكثيف عمليات النظافة والتعقيم المستمرين.