10 ضوابط لإقامة التراويح بالمساجد في رمضان: ممنوعة بالزوايا والمصليات

حسمت وزارة الأوقاف ملف صلاة التراويح في شهر رمضان المعظم قبل 40 يومًا من انطلاق الشهر الكريم، وذلك بعدما شهدت الساحة من حالة لغط حول إقامة صلاة التراويح بالمساجد من عدمه في ظل وباء كورونا والحديث حول موجة ثالثة للوباء.

وأكّدت وزارة الأوقاف، إقامة صلاة التراويح بالضوابط الاحترازية في المساجد التي تقام فيها الجمعة، وتكثيف عمليات النظافة والتعقيم المستمرين، ومعاقبة المخالفين لقراراتها، مشددة على عدم السماح بأي مخالفات داخل المساجد وستواجه تلك الأمور بكل حسم وعزم.

وتشمل الإجراءات الإحترازية التي وضعتها وزارة الأوقاف بشأن صلاة التروايح كلًا من:

الكمامة والمصلى الشخصي

1. الالتزام بالكمامة، فلن تسمح المساجد لتواجد أي مصلي داخل بيوت الرحمن دون كمامة.

2. الالتزام بالمصلى الشخصي لكل مصلى يحضر للمساجد.

3. الالتزام بعلامات التباعد الموجودة بالمساجد على النحو الذي يتمّ في جميع الصلوات ولن يسمح بمخالفتها.

4. تواجد الإمام أو المسؤول عن المسجد في جميع الصلوات واعتبار تطبيق القرارات مسؤولية شخصية عليه.

5. عدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو البوابات المؤدية لها.

6. عدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة.

7. عدم استخدام مكبرات الصوت الخارجية إلا في الأذان فقط، وتكون الإقامة والصلاة بالمكبرات الداخلية فقط.

8. الاقتصار في صلاة التراويح في هذه المرحلة على المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات.

9. غلق الحمامات ودور المياه ولا يتمّ السماح بها نهائيًا.

10. تعتذر المساجد عن استقبال أي مصلي زائد عن العدد المخصص لكل مسجد وفقا لعلامات التباعد الموضوعة.

صلاة التراويح

في سياق متصل أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن مهمة العاملين بوزارة الأوقاف خدمة بيوت الرحمن وضيوف الرحمن بها، وواجب العاملين بالمساجد توفير المناخ المناسب لأداء الشعائر في طمأنينة ويسر وحماية جميع مساجد مصر من أطماع المتطرفين والمتشددين.

كما أكد الوزير في تصريحات على موقع وزارة الأوقاف على أهمية العناية بنظافة المساجد والمتابعة المستمرة لذلك، وعلى ضرورة الاهتمام البالغ مبنى ومعنى بمصليات السيدات، والاهتمام بدور الواعظات، وأن يكون ذلك في مقدمة أولوياتنا الدعوية والإدارية والتنظيمية، ومراجعة أي احتياجات لمصليات السيدات وسرعة تلبيتها بما يوفر لهن المكان والمناخ المناسب لأداء الشعائر، ولا سيما في شهر رمضان الفضيل الكريم .