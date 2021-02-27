شروط المشاركة في جائزة «ثروت عكاشة للترجمة»: التقديم آخره 1 يونيو

‎يوافق اليوم الذكرى التاسعة لرحيل الدكتور ثروت عكاشة أول وزير ثقافة في مصر، والذي رحل في 27 فبراير 2012، بعد رحلة عطاء مشرفة من العطاء في مجالات الثقافة وتأسيس بنية ثقافية تشهد على مسيرته.

وبمناسبة مرور 100 عام على ميلاد ثروت عكاشة، تواصل الثقافة مجموعة من الاحتفالات أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الأسبوع الماضي، ويشارك المركز القومي للترجمة في خطة وزارة الثقافة المصرية للاحتفال بمئوية دكتور ثروت عكاشة بإطلاق الدورة الأولى لـ جائزة ثروت عكاشة للترجمة مستهدفًا تشجيع المترجمين على خوض مساريّ الترجمة من العربية وإليها في مجالات الفنون السمعية والبصرية.

ودعا المركز المترجمين والنقاد والباحثين للمشاركة في مؤتمر «ثروت عكاشة مترجما.. استراتيچيات المترجم الثقافي»، والذي يرتكز على مناقشة أعمال ثروت عكاشة الترجمية التي أثرت الثقافة العربية في المجالات الفنية والأدبية والنفسية.

يقام حفل توزيع جائزتي ثروت عكاشة للترجمة في الجلسة الختامية للمؤتمر المقرر إقامته يوم 7 الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 والذي اختير تحية لفارس الثقافة المصرية في ذكرى أول يوم بدأ فيه معركته لبناء الثقافة المصرية الحديثة 7 أكتوبر1958.

وأضافت الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة، في تصريحات صحفية، «أدار الدكتور ثروت عكاشة معركة مصر الثقافية بدءا من 7 أكتوبر 1958 بعد العدوان الثلاثي، وعبر 8 سنوات وعلى فترتين وزاريتين أنقذ آثارها، وشيد قصورها الثقافية ومتاحفها، وأسس أكاديميتها للفنون بكل روافدها التنويرية، ومسارحها وبيوت فنونها، وحفظ تراث فنونها الشعبية، ونظم الاحتفال بألفية قاهرتها، وجعل ثقافتها جماهيرية، وأضاف إلى ذلك الكثير من علامات النهضة التي أثرت رأس مال مصرنا الثقافي ورصيدها الحضاري».‎

وتابعت: «ألف وترجم وحقق، فكتب الموسوعة والمعجم، والدراسة النقدية والمحاضرة، وخاض فيها مجالات متنوعة في النحت والتصوير والموسيقى والعمارة الإسلامية والمقامة والمسرح والشعر وأدب الرحلات، وترجم الشعر والمسرح والتربية وعلم النفس والرواية والحِكَم والتأملات الفلسفية والمذكرات الساخرة والتخطيط العسكري».

واستكملت: «‎في هذا الملتقى العلم نتتبع معا كيف اقترب بالدراسات الثقافية من الترجمية في مشروعه الحضاري، وانعكست استراتيجياته الرسمية على ممارساته الثقافية التطبيقية وبشكل خاص في مجال الترجمة».

وأكملت: «يناقش المترجمون والباحثون والنقاد اختيارات ثروت عكاشة مترجِما عن الإنجليزية والفرنسية ودلالاتها، كما يطرحون احتمالات قراءة مشروعه الثقافي مترجَما: يتوقفون عند ماذا ترجم؟ ولماذا؟ وكيف ترجَم؟ وكذلك كيف يترجَم؟‎عرفناه مسئولا عن وقائما على الصناعة الثقافية في مصر، وناقدا ومؤلفا ومحققا، والآن نحاول وإذ نحتفل بمئويته اكتشاف جوانب معرفية في تكوين فارس نهضة الثقافة المصرية بالمناقشة والدراسة لوجه نبيل من أوجه نشاطاته المعرفية: مترجمًا".

‎وتتضمن المحاور المقترحة للمؤتمر: «‎الترجمة صناعة ثقافية، إشراقة المعرفة في العمل الترجمي، تعريف المصطلح الفني وتعريبه، خصوصية ترجمة النوع الأدبي، ثقافة المترجم، الترجمة خدمة معرفية، توازن المبنى والمعنى في النص المترجم، الترجمة وجهة نظر، تحولات المترجم الأسلوبي عبر المجالات المعرفية، التطبيق في استراتيجيات الترجمة، استجابات القراء للنص الترجمي، المستويات اللغوية في الترجمة، تلاقي رؤى المترجم بين مؤلفاته وترجماته، ميثاق العمل الثقافي الترجمي ‎المترجم مترجَما (تجارب في ترجمة مؤلفات ثروت عكاشة)».

‎شروط الاشتراك

يرسل ملخص البحث فيما لا يتجاوز 200 كلمة، واستمارة المشاركة، في موعد أقصاه 1 يونيو 2021 على البريد الإلكتروني للمركز: Info@nct.gov.eg‎ تعلن الموضوعات المقبولة 1 يوليو المقبل،‎ وفي حال إبلاغ الباحث بقبول الملخص يرسل البحث بحد أقصى 8 آلاف كلمة في موعد أقصاه 15 أغسطس 2021، مع الالتزام بضوابط الكتابة التالية:

- هوامش سفلية، الكتابة Times New Roman.

- حجم الخط 14، المسافة بين السطور5.1.

- يلتزم بقواعد الـMLA في توثيق الاقتباسات والهوامش وثبت المراجع.‎

- تنتقل ملكية البحوث المقبولة للمركز القومي وتنشر في إصدار محكم.

- ترسل الأبحاث عبر البريد الإلكتروني لتحكيمها.‎

- تسلم في الجلسة الختامية للمؤتمر جائزة ثروت عكاشة للترجمة في دورتها الأولى، وتنشر الأبحاث المقبولة بعد تحكيمها في إصدار خاص بالمؤتمر.