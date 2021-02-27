قصور الثقافة تصدر كتاب "تدهور الحضارة الغربية"

صدر حديثا عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة عن سلسلة ذاكرة الكتابة كتاب "تدهور الحضارة الغربية" للألماني أوزفالد اشبنغلر" وترجمة أحمد الشيباني ويعد أحد أعظم المؤلفات الموسوعية التي صدرت في الغرب إبان النصف الأول من القرن العشرين.

الكتاب يعالج كافة موضوعات الحضارات الإنسانية وإنجازاتها، من فن وعلم وفلسفة ومذاهب فكرية وأديان، حيث يذهب العالم الألماني "أوزفالد اشبنغلر" (1880-1936) إلى أن كل حضارة من الحضارات هي كل متكامل غير قابل للتجزئة وظاهرة أولية متفردة؛ وذلك لأن لكل حضارة نفسًا أولية واحدة تنطلق عنها، وتعبر برموزها عن نوازعها وطاقاتها، وأن تلك الظاهرة وهذه النفس وهذه الرموزهي التي تسيطر وتوجه جميع نتاج الحضارة من أدب وتصوير ونحت وموسيقى وعلم وفلسفة ومذاهب وأديان .

ويعالج "شبنغلر" في هذا المصنف الضخم جميع تلك الفروع الحضارية؛ من خلال وفرة معلوماته الموسوعية وتنوع مصادرها، ودقة تحليلاته ومنطقه المنسق وقوة ملاحظته لكل ما يحيط به.

صدر أيضا ستة كتب من سلسلة أصوات أدبية ديوان "سداسية الرمل والملح " للشاعر الراحل أسامة عفيفي وتقديم الروائي سعد القر ، وديوان " حتى لو طال الغياب للشاعر" رجب الصاوى، والمجموعة القصصية " تلال الرماد " للكاتب عمار على حسن، وديوان " سيارة من الأناناس وسائق صغير من الفراولة" للشاعر عصام أبوزيد، وديوان "محدش غيري" للشاعر أشرف عتريس، وديوان " ساعة الحلم ما تتعوضش " للشاعر مراد ناجح.

قال الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، في تصريحات سابقة لـ "الوطن" إن الهيئة تخصص 7 ملايين جنيه لمشروع النشر، بعد أن كان 3 ملايين جنيه في السابق، مؤكدا أن الهيئة تقدم أفضل الأسعار للجمهور المستهدف.

وعن كيفية وصول الكتاب إلى الجمهور المستهدف، قال عواض « يتم توزيع كتبنا من خلال منافد الهيئة بالمواقع الثقافية الكبرى بالأقاليم، كما لدينا عقد مع مؤسسة أخبار اليوم للتوزيع».