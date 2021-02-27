الغرف التجارية تبدأ تنظيم معارض «أهلا رمضان» في المحافظات

بدأت الغرف التجارية استعداداتها لتنظيم معارض أهلا رمضان فى عدد من المحافظات هذا العام، بعد موافقة المحافظين على إقامتها هذا اخلال بداية من 10شعبان حتى آخر شهر رمضان، لتقام هذا العام تحت شعار «أهلا رمضان أهلا بالعيد».

ويأتي تنظيم معارض المحافظات، للتخفيف عن كاهل المواطن ووصول السلع بأسعار مخفضة للمواطن.

وقال المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إن الغرف أعلنت عن دعوة العارضين نظير خصم خاص على أن يكون العارض يحمل سجل وبطاقة ضريبية وجودة المنتج، وأن يكون من أعضاء الجمعية العمومية الغرفة.

وأوضح رئيس الغرفة، أن المواطن سيشعر بالفارق فى انخفاض الأسعار داخل المعرض خلال فترة المعرض.

وعلى الجانب الآخر بدأت غرف المحافظات بترشيح عدد من المنافذ، التى يمكن تنظيم معارض رمضان بها فى مناطق مختلفة، في ظل ارتباك كبير فى محلات الفراشة ومخاوف من عدم اقامة موائد الرحمن للعام الثالث على التوالى بحسب محمد فوزى رئيس شعبة الفراشة بغرفة القاهرة، مشيرا إلى أنه حتى هذه اللحظة لا توجد أي إشارات لتنظيم موائد الرحمن هذا العام.

وأشار إلى أن عدم السماح بموائد الرحمن، أدى إلى توقف تام لمحلات الفراشة، حيث تسبب هذا قرارات بالشلل التام لمحلات الفراشة.

ونوه إلى أن شوادر أهلا رمضان والخيم الرمضانية لا تمثل ١٠%من حجم المبيعات، لافتا إلى أن شهر رمضان من الشهور، التى تعد من المواسم الى ينتظرها أصحاب الفراشة، ذلك لأن موائد الرحمن تحتاج إلى الفراشة وتاتى النوادى والفنادق والمطاعم رقم فى الطلب ورجال الأعمال والنواب والممثلين والرياضيين الأكثر طلبا.

وأكد، أن الركود يضرب سوق الفراشة منذ سنوات، رغم استقرار فى أسعار التوريد وارتفاع التكلفة.