لينا شاكر تطمئن الجمهور بعد إصابتها بالسرطان: خلصت العلاج وزي الفل

حرصت الإعلامية لينا شاكر، على طمأنة الجمهور، بشأن تطورات حالتها الصحية، بعدما أعلنت لأول مرة، عن إصابتها بالسرطان.

وأكدت لينا شاكر، لـ«الوطن»، أنها انتهت من جلسات الكيماوي ومرحلة العلاج، وما زالت في مرحلة التعافي حاليًا، قائلة: «أنا بخير الحمد لله، وخلصت العلاج، وزي الفل».

وفاجئت لينا شاكر، متابعيها وأصدقاءها، يوم الخميس الماضي، بإعلان إصابتها بالسرطان، قبل ثمانية شهور تقريبًا، إذ كشفت عن الإصابة بـ«فوتوسيشن» لها بدون شعر نهائي، إثر جلسات الكيماوي التي خضعت لها.

وكتبت لينا شاكر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حكايتها مع رحلة الإصابة بالسرطان، قائلة: «بالصدفة أحس إن في حتة بلية كده في جسمي، وفورًا روحت أشوف إيه دي ومن هنا ابتديت الرحلة.. أجريت الفحوصات والتحاليل، واتشخصت وعملت العملية وأخدت الكيماوي، وبعدها الاشعاعي».

وأضافت «الحقيقة أنا ماخدتش الخبر ده زي بقية الناس، إن صحيح جالي لحظة الانهيار، كانت وأنا بعمل الماموجرام، وماكنتش لسه اتشخصت، بس لأني كنت بدعي ربنا إنه ياخذني وأنا على رجلي وفي صحتي، وكنت متصورة إنه حيكتبها لي، بس في اللحظة دي زعلت، لأني ابتديت أحس انا داخله على ايه، وفكرني بكل اللي عيشته مع ماما، والحقيقه إني مش عايزه أعيشه تاني مع أي حد عزيز أو غالي عليا».

وتابعت «كنت فاكرة إني خلاص أخدت نصيبي من المرض في كل اللي عيشته وشفته مع أمي، بس اتضح إنه كاتب لي غير كدة، وأسرع مما كنت أتخيل، أنا كنت بقول أكيد حيجيلي كانسر زي ماما، بس ما تخيلتش أنه يكون بدري كدة، وأنا عندي 43 سنة واديني عرفت بنفسي الإحساس، ودوقت جلسات الكيماوي والإشعاعي كمان».