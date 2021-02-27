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محمود مسلم

حظك اليوم السبت 27-2-2021 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | السبت 27 فبراير 2021
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

مولود برج السرطان يحرص دائما على الحفاظ على أسرار الاشخاص المقربين منه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل العلاقات يدفعك لإظهار ما لديك من أفكار ويُستمع إليك بشغف.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ تمدك اليوم بالكلمات المناسبة لكل موقف.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان دوللي شاهين، ويوافق تاريخ ميلادها 2 يوليو.

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