أبوبكر عزت.. حكاية مشهد عزاء في مسلسل تحول لحقيقة قبل تصويره بساعات

يمر اليوم 15 عامًا على رحيل الفنان الكبير أبوبكر عزت الذي غادر دنيانا في مثل هذا اليوم 27 فبراير عام 2006، تاركًا إرثًا فنيًا يتجاوز 200 عمل ما بين المسرح والسينما والدراما على مدار مشوار فني امتد لنصف قرن.

50 عامًا من الفن

عدد من الشخصيات جسدها الفنان أبوبكر عزت جمعت بين الكوميديا والدراما والطيبة والشر منها أفلام «المرأة والساطور»، و«استقالة عالمة ذرة»، و«إنهم يسرقون عمري»، و«لك يوم يابيه»، و«30 يوم في السجن»، و«شقة الطلبة»، و«إجازة صيف»، و«أشياء لاتُشترى»، و«فوزية البرجوازية»، و«المطارد»، و«القانون لايعرف عائشة»، و«لصوص خمس نجوم»، و«خائفة من شئ ما»، و«ميرامار».

ومع الفنان أحمد زكي، قدم أبوبكر عزت عددًا من الأفلام السينمائية منها «الاحتياط واجب»، و«ضد الحكومة»، و«الإمبراطور»، و«الهروب».

ومن أشهر الأعمال الدرامية التي شارك فيها الفنان أبوبكر عزت «رأفت الهجان»، و«السقوط في بئر سبع»، و«حكايات هو وهي»، و«على نار هادئة»، و«الزوج أول من يعلم»، و«الحب وسنينه»، و«على الزيبق»، و«الحرملك».

آخر «أوردر» تصوير

عام 2006 كان الفنان الكبير أبوبكر عزت يشارك في تصوير مسلسل «ومضى عمري الأول»، ومع استعداده لمغادرة المنزل مساء للتوجه إلى «لوكيشن» التصوير، شعر ببعض الآلام ونُقل لأحد المستشفيات ليفارق الحياة في نفس اليوم.

وكان «الأوردر» الخاص بالفنان أبوبكر عزت في هذا اليوم يتضمن تصوير مشهدين لحلقتين مختلفتين، أحدهما مشهد «عزاء» وسيقوم هو باستقبال العزاء في أحد المتوفيين بالمسلسل، ليتحول المشهد إلى حقيقة مع تغيير في الأشخاص، وبدلًا من أن يقوم هو باستقبال العزاء بالمسلسل، أصبح هو الشخص المتوفي الذي تستقبل أسرته فيه العزاء.

مسلسل «ومضى عمري الأول» للمخرج محمد السيد عيسى، وتأليف إبراهيم محمد شرف الدين، ومحمد سعدالدين الزناتي، بطولة وحيد سيف، تهاني راشد، محمد الشقنقيري، أحمد شاكر عبدالطيف.