قصة وداع أبوبكر عزت لـ كوثر هيكل بمشهد من «حبيبي دائما» قبل وفاته

رحلت الكاتبة الكبيرة كوثر هيكل عن دنيانا، صباح اليوم، وفقاً لمنشور الكاتب خالد منتصر عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، وذلك قبل 37 يوما على الذكرى الخامسة عشر لرحيل زوجها الفنان أبو بكر عزت الذي وافته المنية في 27 فبراير عام 2006.

عيد الزواج

وتزامن توقيت رحيل أبو بكر عزت مع احتفاله بعيد زواجه الحادي والأربعين من كوثر هيكل، حيث طلب يومها من أحد محلات بيع الورود إحضار باقة من الورد إلى منزله، لكنه تعرض لأزمة صحية مفاجئة دفعت الزوجة لطلب سيارة الإسعاف في نفس توقيت وصول المسؤول عن توصيل الورد إلى منزله، قبل أن تفيض روحه إلى بارئها حينها في يوم لم تنساه.

وكشفت كوثر هيكل، في تصريحات لها، عن أن أبو بكر عزت لم يشعر بأي متاعب صحية حينها، حيث كان في حالة صحية ونفسية جيدة، وقال لها يومها: «حاسس إن أنا عريس»، لافتة إلي أنه قبل وفاته بأيام كانا يشاهدان معاً فيلم «حبيبي دائماً» وفوجئت ببكائه الشديد مع حديث بوسي لنور الشريف وفقاً لأحداث الفيلم قائلة له: «أنا مش خايفة من الموت.. أنا خايفة أسيبك لوحدك» وكأنه كان يودعها في هذا التوقيت.

وأكدت كوثر هيكل أن أبو بكر عزت لم يكن زوجها فحسب، بل كان حبيبها وصديقها المقرب، مشددة على أن صداقتهما كانت سر نجاح علاقتهما الزوجية على مدار 41 عاما.

وفاة كوثر هيكل

ونعى الكاتب خالد منتصر، الكاتبة الكبيرة كوثر هيكل، عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» قائلاً: «البقاء لله.. وداعاً الكاتبة الكبيرة الحبيبة كوثر هيكل، أمي الثانية وأم حبيبتي وزوجتي سماح، إلى اللقاء يا أرق وأصدق وأنقى من عرفت».

واشتهرت كوثر هيكل بكتابة عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، أبرزها أفلام «العاشقان، العذراء والشعر الأبيض، حبيبي دائماً، علي ورق سلوفان، دمي ودموعي وابتسامتي، إمبراطورية ميم» ومسلسلات «على نار هادية، اللحظات الأخيرة، عصفور في القفص».