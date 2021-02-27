حسين فهمى معقد نفسيا في فيلم «فارس»

بدأ الفنان حسين فهمى تصوير أول مشاهده في فيلم «فارس»، والذي يشارك في بطولته بجانب الفنان أحمد زاهر.

ويجسد الفنان حسين فهمي خلال أحداث فيلم «فارس» شخصية يقدمها لأول مرة، حيث يظهر بشخصية رشيد السويفي، وهو رجل أعمال يعاني من مشاكل نفسية، تجعله غير سوي، ما يتسبب في دخوله في صراعات مع أحمد زاهر.

«فارس» بطولة أحمد زاهر وحسين فهمي وصلاح عبد الله وإيمان العاصي وملك أحمد زاهر وأحمد صفوت ودارين حداد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسام موسى، وإخراج روؤف عبد العزيز.

يشار إلى أن فريق العمل احتفل منذ عدة أيام ببدء التصوير من خلال ذبح خروفين.

وكانت آخر الأعمال التي ظهر فيها الفنان حسين فهمي مسلسل «خط ساخن»، وشارك في بطولته بجانب سولاف فواخرجي وصلاح عبد الله وصابرين ونضال الشافعي وحسني شتا ومحمود حافظ وثراء جبيل، والعمل من تأليف فوزية حسين وإخراج حسني صالح.

وعلى صعيد السينما، كان آخر ظهور لـ«فهمي» فى فيلم «الكويسين» الذي شارك في بطولته مع أحمد فهمي وتارا عماد وأسماء أبو اليزيد وأحمد فتحي وشيرين رضا وبيومي فؤاد وعمرو وهبة ومحمد مكاوي، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

أما الفنان أحمد زاهر فكان آخر الأعمال الدرامية التي شارك فيها مسلسل «لؤلؤ»، الذي شارك في بطولتة بجانب مي عمر وادوارد ونجلاء بدر ونرمين الفقي وهيدي كريم ومحمد الشرنوبي وسلوى عثمان، وهو سيناريو وحوار محمد مهران واخراج محمد عبد السلام.

وحقق «زاهر» نجاح كبير السباق الرمضانى الماضي بمسلسل «البرنس» الذي شارك فى بطولته بجانب محمد رمضان ونور وادوارد وروجينا ومحمد علاء ودنيا عبد العزيز، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.