محمد أبو داوود: شاركت في «بودي جارد» لإنقاذ عادل إمام من ورطة

عبر منصة «شاهد»، عُرضت، أمس الجمعة، مسرحية «بودي جارد» للزعيم عادل إمام بعد توقف عرضها على المسرح منذ 11 عامًا.

ومع بدء عرض المسحرية على خشبة المسرح، كان يشارك فيها بجوار عادل إمام الفنان مصطفى متولي، ولكن بعد حادث وفاته المفاجئ كان لابد من الاستعانة بفنان آخر ليجسد الدور الذي كان يلعبه الفنان الراحل، ووقع الاختيار على الفنان محمد أبو داوود.

وفي تصريح خاص، قال محمد أبو داوود لـ«الوطن»، «بالفعل دوري كان يجسده الفنان الراحل مصطفى متولي، وتوفى والمسرحية ما زالت تُعرض، فهاتفني الزعيم عادل إمام وطلب مني أن أنقذ الموقف، لأن الوقت كان ضيقًا جدًا، فلم أستطع الرفض في ظل هذه الظروف».

وتابع أنه ذهب بالفعل للمسرح في اليوم الثاني لوفاة الفنان مصطفى متولي، ولم يكن يعلم شيئًا عن الشخصية، ولم يكن هناك وقت لحفظ «الديالوج»، فكان يأخذ من الزعيم عادل إمام على المسرح.

وأكد أن هذا الموقف كان من أصعب المواقف التي مر بها، لأن الأمر كان مفاجئًا، ولم يُحضر له، لافتًا إلى أنه من الصعب أن يقف الفنان على المسرح وهو غير حافظ للنص.

مسرحية «بودي جارد» بطولة عادل إمام وشيرين سيف النصر وسعيد عبد الغني وعزت أبو عوف ومحمد أبو داوود، وإخراج رامى إمام، وبدأ عرضها عام 1999، واستمرت لمدة 11 موسمًا وتوقفت عام 2010.

يُذكر أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام، مسلسل «فلانتينو»، وشارك معه داليا البحيري وحمدي المرغني ودلال عبد العزيز ومحمد كيلاني وطارق الإبياري وهدى المفتي ورانيا محمود ياسين ووفاء صادق، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.