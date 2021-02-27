«تضامن النواب»: «حياة كريمة» إنجاز وشهادة للإرادة المصرية

أكد أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، بمبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، ولاسيما في القرى هي أكبر مشروع قومي شامل للتطوير.

وقال القصبي، إن المدة المستهدفة لتنفيذ مبادرة «حياة كريمة» في 3 سنوات، ستسجل في التاريخ حال تنفيذها في هذا الوقت، كإنجاز بكل المقاييس وشهادة للإرادة المصرية في التحدي.

وأوضح أن مدة الـ3 سنوات جاءت بتوجيهات القيادة السياسية التي تملك روح التحدي، مشيرًا إلى ما حظت به المبادرة من إشادة دولية لاسيما وأنها تستهدف تغيير وجه الريف المصري قائلًا: «عظمة على عظمة».

وتابع أن مشروع حياة كريمة يعد تغير شامل في شكل مصر، وتنتج عنها تغير كامل للمعيشة لأهلنا في الريف، وتغير ثقافي بجانب كونه سيساهم في اختفاء بعض الأمراض، لاسيما وأن الدولة تعمل على تغير وتهيئة المناخ لنجاح المشروع.

وأكد رئيس التضامن بالنواب، أن هذا المشروع الضخم سيولد فرص عمل كبيرة ويشكل انقلاب في شكل الحياة المصرية بالكامل، ويعد من أهم المشاريع القومية، مشيرًا إلى حجم الكباري في مصر خلال الفترة الاخيرة، بقوله: «الدولة حقها تدخل في موسوعة الأرقام القياسية».

من جهته، أشاد النائب أحمد فتحي، بمبادرة «حياة كريمة» باعتبارها بوابة التنمية للقرى المصرية، مطالبًا بإيفاد اللجنة ببيان بشأن التوزيع الجغرافي.

ودعا إلى أهمية إيفاد الحكومة اللجنة بيان حول عدد القرى التي تم أطلقت المبادرة بها، فضلًا عن المشروعات المنفذة ونسب التنفيذ.