تحريات «منتحر بولاق»: شقيقه وصديقه لطخوا وجهه بالشحم لإهانته فشنق نفسه

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، عن تفاصيل مثيرة في واقعة انتحار شاب شنقا داخل غرفته في شقة بمنطقة بولاق الدكرور، حيث تبين أن الشاب أنهى حياته شنقا بحبل في سقف حجرته بعد أن تعرض لحفلة ضرب وتعذيب على يد شقيقه وصديقه و3 آخرين بغرض تأديبه، حيث أنهوا حفلة الضرب والتعذيب بتلطيخ وجهه بالشحم وزيت السيارات كجزء من عقاب للشاب على خطئه في حق شقيقه وعدم احترامه حكم جلسة الصلح بينهم التى أقر بالالتزام بها.

التحريات: المتوفى لم يلتزم بقرارات لجنة عرفية

وذكرت تحريات المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب، مدير مباحث الجيزة، أن خلافا نشب بين المتوفى وشقيقه وأن المتوفى استعان بصديقه للصلح بينهما وعقد جلسة صلح لكن المتوفى بعد الجلسة لم يلتزم بما انتهت إليه الجلسة حيث قام بسبهم وأكد أنه لن يلتزم بما توصلوا إليه بعد أن أكدوا له أنه هو المخطئ.

شعور بالإهانة وتلطيخ الوجه

وأضافت التحريات أن شقيق المتوفى وصديقه استعانوا بـ3 آخرين وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب بغرض تأديبه وإجباره على الالتزام بما اتفقوا عليه ثم لطخوا وجهه بالشحم فدخل في حالة نفسية سيئة وعزل نفسه في حجرته ثم فوجئوا به مشنوقا في سقف حجرته، وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار إصابات في الظهر، كما تبين وجود آثار شحم وزيت على وجهه، وبسؤال شقيق المتوفى لم يتهم أحدًا في التسبب في وفاته، وأرجع سبب انتحاره لمروره بأزمة نفسية بعد أن أغلقوا عليه باب الشقة من الخارج بوضع قفل، ما أدى إلى انتحاره لشعوره بالإهانة.

تم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق وأمرت بدفن الجثة بعد تشريحها بمعرفة الطب الشرعى وورود التقرير الذى أكد عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة.