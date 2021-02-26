متهم بإساءة معاملة اللاعبات.. انتحار مدرب جمباز أمريكا السابق للسيدات

انتحار مدرب فريق أمريكا لجمباز السيدات

عُثر على جون جيدرت «63 عاما» مدرب الفريق الأمريكي لجمباز السيدات في أولمبياد عام 2012، أمس الخميس، منتحرا، بعد اتهامه بـ24 جناية، تتعلق بإساءة معاملة لاعبات الجمباز الشابات.

وكان جيدرت، يواجه تهما تشمل الإتجار بالبشر والسلوك الجنسي الإجرامي والكذب، وكان من المتوقع أن يسلم مدرب الجمباز نفسه وأن يحاكم بعد ظهر أمس الخميس.

وقال مكتب المدعية العامة في «ميشيجان»، الواقعة في شمال شرقي الولايات المتحدة، دانا نيسيل في بيان، إنه تم إخطار مكتب نيسيل بأنه تم العثور على جثة جيدرت في وقت متأخر من بعد ظهر أمس الخميس بعد انتحاره، مضيفا أن هذه نهاية مأساوية لقصة مأساوية لجميع المعنيين.

وأوضحت نيسيل، أنه يُزعم أن جيدرت، استخدم القوة والاحتيال والإكراه ضد الرياضيين الشباب، الذين جاؤوا إليه لتدريب الجمباز، من أجل منفعة مالية له.

وأضافت المدعية العامة في «ميشيجان»، أن الضحايا يعانون من اضطراب الأكل بما في ذلك الشره المرضي، وفقدان الشهية، ومحاولات الانتحار، وإيذاء النفس، والتكيف البدني المفرط، وإجبارهم بشكل متكرر على الأداء حتى عند الإصابة، والإيذاء العاطفي الشديد والاعتداء الجسدي بما في ذلك الاعتداء الجنسي.

وقالت الشكوى، إن الجرائم المزعومة تمتد في الفترة من 2008 إلى 2016، وكان جيدرت يواجه اتهامات تتعلق بالإتجار بالبشر والعمل القسري، والسلوك الجنسي الإجرامي من الدرجتين الأولى والثانية، والكذب على ضابط أثناء التحقيق في جريمة عنيفة.

وكان جيدرت، المالك السابق لنادي «تويستارز» للجمباز الشهير في ميشيجان، قبل أن يبيعه في 2018.

من جانبها، قالت مساعدة المدعي العام، هاجمان كلارك، إن تهمة الكذب على ضابط وجهت له، عندما كان يحقق مكتبها مع لاري نصار، طبيب الجمباز السابق، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.