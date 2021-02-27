«الصحة»: تطعيم شلل الأطفال هدفة الحفاظ على مصر خالية من المرض

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن منظمة الصحة العالمية أعلنت مصر عام 2006 خالية من مرض شلل الأطفال بالكامل، إذ إن آخر حالة شلل أطفال جرى تسجيلها في مصر تعود لعام 2004، ولهذا تبذل الوزارة جهودها للحفاظ على مصر خالية من هذا المرض عبر تحديث أنظمتها، ومنع انتقاله من الدول المتوطن فيها.

وأضاف «عيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «السفيرة عزيزة» والذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت والمذاع على فضائية «DMC»، أن المبادرة التي أطلقتها الوزارة مؤخرا لتطعيم الأطفال ستبدأ من 28 فبراير وتستمر حتى 3 مارس، وتهدف بها إلى زيادة تطعيمات الخاصة بشلل الأطفال لضمان مستوى أعلى من الوقاية لهم.

وقال: «في المعتاد يتم تطعيم الأطفال بعدد 7 جرعات بالتطعيم الفموي منذ الولادة وحتى سن العام ونصف، ولكن التطعيم الجديد بات حاليا ثنايئ التكافؤ بعد تعديله من قبل منظمة الصحة العالمية».

وأوضح أن التطعيمات الروتينية المعتادة لت تغني عن التطعيم الجديد بالحملة، مضيفاً: : «لازم ناخد التطعيم بالحملة، والطعم أمن وبالمجان لجميع المصريين وغير المصريين».

وأكد أن سيتم تنفيذ الحملة بفرق متحركة عبر حملات «طرق الأبواب» من شقة لأخرى، حتى يتم تغطية كافة محافظات الجمهورية، مع الدفع بعدد من الفرق الثابتة التي ستكون في جميع الوحدات الصحية وفي الأسواق وأماكن تجمعات المواطنين على مستوى الجمهورية.

وقال: «بيكون معاهم الكارنيهات الخاصة بالوزارة ومعاهم الإشراف بتاعهم كامل، والعملية بتكون مؤمنه من جميع النواحي مع إبلاغ الأقسام ومديريات الأمن لتأمينها».