«الصحة» تقدم أبرز 8 معلومات عن حملة تطعيم شلل الأطفال الجديدة

تستعد وزارة الصحة والسكان لإطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، غدا الأحد، للأطفال من عمر يوم وحتى الـ5 سنوات، وتستهدف الحملة تطعيم 16.7 مليون طفل، بالمجان وتستمر الحملة لمدة 4 أيام متتالية.

تزامنا مع ذلك يستعرض «الوطن» في هذا التقرير أبرز المعلومات عن مرض شلل الأطفال وفقا لوزارة الصحة والسكان.

- مرض شلل الأطفال هو مرض فيروسي شديد العدوى يستهدف السنوات الأولى من عمر الأطفال.

- أصاب مرض شلل الأطفال أعداد كبيرة من الأطفال على مستوى العالم فبلغ نسبة الإصابات بيه 350 ألف حالة عام 1988.

- لا يوجد علاج لمرض شلل الأطفال، ولكن الطريقة الوحيدة للوقاية منه هو التطعيم.

- مرض شلل الأطفال بعد الوصول إلى تطيعمات له على مدار عدة سنوات لم يبق له أثر إلا في دولتين أفغانستان وباكستان، ويرجع ذلك لأسباب لوجيستيه.

- تم تسجيل آخر حالة إصابة بمرض شلل الأطفال في مصر عام 2004 ومنظمة الصحة العالمية أعلنت مصر خالية من هذا المرض في 2006م.

- التطعيم المستخدم لشلل الأطفال في مصر هو التطعيم الفموي «النقط بالفم»، وهو التطعيم الحي المضعف ويشمل 3 أنماط من فيروس شلل الأطفال 1،2،3.

- دخلت مصر المرحلة الأخيرة للقضاء على مرض شلل الأطفال عم 2018 وضمان عدم ظهور حالات جديدة بسبب أي فيروسات قادمة من الخارج، وذلك عن طريق تطبيق الإستراتيجية الدولية التي توصي بإضافة جرعة تطعيم بالحقن IPV إلى جرعة التطعيم الفموي في الشهر الرابع، على أن تبقى الجرعات الأخرى بالفم كما هي.

«الصحة» تقرر تغيير جدول التطعيمات الإجبارية بإضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال

- رأت وزارة الصحة والسكان ضرورة تعزيز مناعة الأطفال ضد مرض شلل الأطفال بسلالاته الثلاثة فقد تقرر تغير جدول التطعيمات الإجبارية بداية من أواخر شهر فبراير 2021 إضافة جرعتين من اللقاح المعطل «الحقن» إلى جدول التطعيمات الروتينية الذي يعطى للأطفال، وذلك عند عمر شهرين وستة أشهر بالإضافة إلى الجرعة الإضافية السابقة عند 4 أشهر، وبذلك أصبح الطفل يتلقى اللقاح المعطل على ثلاث جرعات «عند شهرين وعند 4 أشهر وعند 6 أشهر، بالإضافة لجرعات اللقاح الأخرى من النوع الفموي الحي بهدف تعزيز مناعة الطفل ضد المرض، وكذا الحفاظ على مصر خالية من المرض».