الداخلية العراقية تستعرض جهودها في مجابهة تنظيم «داعش» الإرهابي

كشف اللواء خالد المحنا، المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، جهود الأجهزة الأمنية في العراق في التصدي لتنظيم «داعش» الإرهابي، إذ ذكر أن قوات الأمن العراقية تبذل جهودا متواصلة للقضاء على ما تبقى من عصابات التنظيم، وأسفرت تلك المجهودات عن اعتقال 5 من أعضائه.

«داعش» فقد قوته وتواصله .. ونستهدف عناصره بين الحين والآخر

وأضاف «المحنا»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «extra news»، أنه لم تكن هناك الفترة الأخيرة أي عمليات إرهابية في العراق، سوى عملية «مركز بغداد»، وهذا يُعد مؤشراً بأن تنظيم «داعش» الإرهابي فقد قوته وتواصله وفقد معظم إمكانياته، كما أنه بين الحين والآخر يوجه الأمن ضربات للتنظيم.

بقايا داعش تتمركز بعيدًا عن المدن .. ده دليل على فقدانهم الشعبية

وأشار المتحدث باسم الداخلية العراقية، إلى أنه تم قتل وضبط 15 شخصا من داعش، خلال الفترة الماضية في العديد من المناطق التي كان التنظيم يعتقد صعوبة وصول قوات الأمن لها، قائلاً: «نجحنا في القضاء عليهم من خلال عمليات جوية، بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الأمنية، وتتمركز بقايا داعش بعيدا عن المدن، وهذا دليل على فقدانها للشعبية.

القبض على 5 إرهابيين ينتمون لداعش بمحافظتي بغداد وصلاح الدين

وأكد أنه تم القبض على 5 إرهابيين ينتمون لداعش بمحافظتي بغداد وصلاح الدين، من خلال متابعة عناصر عصابات التنظيم لقصاص منهم وتجفيف منابعهم.

وأوضح أن عمليات إلقاء القبض تمت وفق مذكرات قبض قضائية وتشكيل فريق عمل مختص، وتم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.