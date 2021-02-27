أول فيديو لـ«مذيعة الروج» أثناء وضعه على الهواء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لواقعة الإعلامية أميمة تمام، المعروفة إعلامية بـ«مذيعة الروج»، وتظهر أميمة خلال الفيديو في اللحظات الأولى من بداية النشرة الإخبارية مع الإعلامية ريهام الديب، وبمجرد أن بدأت ريهام بالحديث وضعت أميمة الروج على الهواء دون أن يقطع مخرج النشرة الكادر عليها.

وأصدرت منذ قليل «الوطنية للإعلام» بيانا رسميا، أنه نظرا لما بدر من فريق عمل نشرة التاسعة المذاعة أمس الجمعة، فقد تقرر تحويل الأمر للتحقيق، حيث لم يراعِ فريق العمل ومذيعة النشرة القواعد والمعايير المهنية لما ارتكبوه من خطأ في أثناء قراءة عناوين الأخبار.

وتؤكد الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين على احترافية وتميز كل فرق عمل نشرة التاسعة الذين نقدر ونحترم جهودهم فى العمل وأن الخطأ وارد فى العمل البشرى، ولكن انطلاقا من ثوابت الوطنية للإعلام باحترام ضوابط وقواعد الظهور على الشاشة أمام جمهور المشاهدين واحتراما وتقديرا لحق المشاهد، وأيضا المبادئ والأسس التى وضعتها الوطنية للإعلام فى العمل داخل الاستديوهات، فقد تم وقف فريق عمل نشرة التاسعة المذاعه أمس الجمعة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات.

والجدير ذكره أنه بالأمس عن تداول صورة لمذيعة تضع الماكياج مما يبدو أنه في أثناء الهواء، ما أثار جدلا كبيرا، فيما ردت الوطنية للإعلام بقرار تحويل فريق العمل إلى التحقيق.