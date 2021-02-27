رئيس «كفر الشيخ» عن بداية الامتحانات: «يوم جميل.. والطلاب مشتاقين للجامعة»

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة عملت على توفير لجان طبية في لجان الامتحانات لمتابعة الحالة الصحية للطلاب بشكل دائم ودوري أثناء خضوعهم لامتحان اليوم، والذي جرى في 6 كليات بالجامعة: «الحمد لله اليوم كان جميل والشمس ساطعة طول النهار، والطلاب مشتاقين يرجعوا الجامعة تاني».

تابع حالة اللجان والطلاب للتأكد من تنفيذ الإجراءات الإحترازية

وأضاف «دسوقي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه تابع حالة اللجان والطلاب من أجل التأكد من تنفيذ الإجراءات الإحترازية والتي أقرتها الوزارة بشكل كامل، وذلك في إطار سعي الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنه اطلع خلال جولته على توفيرالرعاية الكاملة للطلاب بما يضمن توفير وسائل راحة وانتظام لعمية سير الامتحانات بخلاف تهيئة المناخ المناسب لهم، مشيدا بالتزام ووعي الطلاب في تنفيذ التعليمات والإجراءات الاحترازية المشددة التى أقرها مجلس الجامعة، وأشاد بجهود المسؤولين بالكليات لتطبيقهم الإجراءات الاحترازية بشكل صارم وجاد.

وأكد أن إدارة الجامعة قد اتخذت من قبل كافة الاحتياطات الطبية اللازمة للتأكد من سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة منذ الدخول من بوابات الجامعة وحتى الانتهاء من أداء الإمتحان عبر إجراء كشف حراري وتعقيم للجان قبل وبعد أداء الإمتحان، وتوفير لجنة طبية بكل لجنة امتحان للمتابعة والمساعدة الفورية والتأكد من سلامة وصحة الممتحنين.