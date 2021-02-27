طلاب عن امتحان الأحياء: سهل بس محتاج تركيز

أشاد عدد من طلاب الصف الأول الثانوي، بالمدرسة السعيدية الثانوية بنين بالجيزة، بسهولة امتحان الأحياء، مؤكدين أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

في البداية يقول الطالب زياد محمد، طالب بالصف الأول الثانوي، إن امتحان الأحياء لم يتضمن أي أسئلة معقدة، وأن الامتحان تمثل في 11 نقطة اختياري.

وأضاف زياد أن الامتحان لم يتضمن أسئلة من خارج المقرر الدراسي، مؤكداً أن المنصات التعليمية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سهلت فهم المقرر الدراسي بشكل جيد.

من جانبه أكد الطالب يوسف أحمد، أن امتحان الأحياء جاء في مستوى الطالب المتوسط، موضحا أن الإجابة على الأسئلة تحتاج لبعض التركيز: «مش كل نقطة مباشرة بس في المجمل الامتحان سهل».

وتابع، «نفس المشكلة المتعلقة بسقوط السيستم والتي واجهتنا في امتحان اللغة العربية، واجهتنا أيضاً في امتحان الأحياء».

وكشف الطالب مالك أحمد، أنه لم يستطع تأدية الامتحانين وذلك بسبب سقوط السيستم، موضحاً أنه حرر محضرين للمادتين.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه تم مد زمن امتحان اللغة العربية للطلاب الذين أدوا الامتحانات اليوم حتى 12 ظهرا، وذلك نظرا للمشكلات في أجهزة التابلت في بعض المحافظات، وحتى يحصل جميع الطلاب على حقهم في الإجابة على أسئلة الامتحانات، مشيرا إلى أن 86% من طلاب الصف الأول الثانوي أدوا الامتحان إلكترونيا، موضحا أن جميع المشكلات الفنية والتقنية تم حلها.

كما قامت مدرسة السعيدية الثانوية، بتوزيع كمامات مجانا على الطلاب، اقتصاد دخولهم إلى اللجان الامتحانية، وذلك تزامنا مع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما تفقد محافظ الجيزة مدرسة السعيدية الثانوية، لمتابعة سير العملية الامتحانية، والتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب، الذين بدأوا اليوم ماراثون الامتحانات.