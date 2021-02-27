بالتعاون مع «إي فاينانس».. «الأهلي المصري» يُطلق حملة لتفعيل السداد الإلكتروني لمدفوعات الضرائب

قام البنك الأهلى المصرى وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية E-finance بتفعيل منظومة السداد الإلكترونى لمدفوعات الضرائب، التى تتيح تحصيل الإيرادات السيادية للدولة بأسلوب مُيسر وسريع سعياً للتخفيف على الممولين لسداد مستحقاتهم.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن تحفيز المواطنين للتعامل بالوسائل الإلكترونية التى يتيحها البنك يأتى تدعيماً لخطة الدولة للتحول الرقمى والتى تعد إحدى أهم استراتيجيات البنك، سعياً للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، مؤكداً حرص البنك على القيام بدوره المتنامى فى خدمة الاقتصاد الوطنى، خاصة فى ضوء ما يمر به العالم حالياً من أحداث وتبعات جائحة كورونا وما ترتب عليها من ضرورة تفعيل الإجراءات الاحترازية لمراعاة معايير السلامة، والتى أثرت على تطوير آليات التحصيل التقليدية وجعلت من الضرورى استحداث آليات جديدة أكثر تطوراً ومواكبة للمستجدات العالمية.

وأكد كريم سوس، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع، أن التعاون مع إى فاينانس يأتى ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، التى تستهدف الوصول لشريحة جديدة من العملاء بمختلف طرق التحصيل التى يقدمها البنك، بما ينعكس على تخفيف الزحام على فروع البنك والتيسير على العملاء الراغبين فى سداد مستحقات الضرائب بكافة أنواعها، وتقليل التعامل المباشر فيما يتعلق بسداد تلك المستحقات، خاصة فى فترات الذروة الخاصة بالموسم الضريبى ربع السنوى اعتباراً من أول مارس القادم. وأضاف محمد جميل، رئيس القنوات البديلة، أن البنك الأهلى المصرى له السبق فى السوق المصرفية فى مجال التحصيل الإلكترونى للمدفوعات الحكومية ومدفوعات الضرائب، والتى يتم تقديمها بالتعاون مع شركة E-finance كمسئول الدفع، وذلك عن طريق القنوات المختلفة من خلال منظومة خدمة كبار العملاء وخدمة الأون لاين التى تتم عن طريق موقع البنك الإلكترونى، والتى تعد إحدى الخدمات الذاتية التى تمكن العملاء من سداد مستحقات الضرائب طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع من أى مكان. ومن جانبه أعرب إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إى فاينانس، عن فخره بالثقة التى تتمتع بها إى فاينانس فى السوق المصرية بصفة عامة والقطاع المصرفى على وجه الخصوص، مؤكداً أن الشركة ترتبط بعلاقات استراتيجية مع البنك الأهلى الذى يعد أكبر البنوك فى السوق المصرية، خاصة أن إى فاينانس تعتبر الذراع الحكومية فى منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى لمنظومة الضرائب والتى تتم بشكل إلكترونى للتسهيل على الشركات والمؤسسات والممولين فى الإجراءات وتنفيذها بصورة آمنة.