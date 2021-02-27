دعاء الامتحانات.. «14دعاء» للطلبة لتسهيل الامتحان والحفظ

تصدر«دعاء الامتحانات» قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل، خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع انطلاق الامتحانات علي مستوي الجمهورية، وسط إجراءات احترازية مشددة، وتفعيل لدور لجان الأزمات بالقاهرة والأقاليم؛ لمتابعة جميع الإجراءات بما يضمن سلامة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

14 دعاء

ورصد عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، لـ «الوطن» 14 دعاء لتسهيل الامتحانات علي الطلاب وهي كالتالي:

1- اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، افتح علي فتوح العارفين بفضلك.

2- اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا.

3- اللهم إني استودعتك ما علمتني إياه فرده إلي حين حاجتي إليه ولا تنسيني إياه بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض.

4- يا معلم سيدنا إبراهيم علمني، ويا مفهم سيدنا سليمان فهمني، ويا ملهم سيدنا يوسف ألهمني.

5- اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني.

6- اللهم تقبل هذا العلم مني واجعل كل حرف وكلمة أدرسها خالصة لوجهك الكريم ولا تجعلني أغتر بعلمي وقدراتي.

7- يارب كن معي فإني فقير إليك ضعيف من دونك ولا حول لي ولا قوة إلا بك.

8- اللهم أعني على الدراسة ولا تجعل قلبي يمل منها وكن معي في كل لحظة ووفقني لما تحب وترضى، اللهم لا تجعل الدرجات أكبر همي ومبلغ علمي وراضني بما قضيت لي.

9- اللهم سهل علي ما صعب حفظه ويسر لي ما استغلق فهمه واجعل هذا العلم حجة لي لا علي.

10 - اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته وسألك فأعطيته وتوكل عليك فكفيته وإلى حلول دارك دار السلام أدنيته.

11 - يا جواد جد علينا وعاملنا بما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة.

12- اللهم يا رب العالمين افتح على الطلاب فتوح العارفين بك، اللهم رب العالمين نجح مقصودهم، اللهم سلي قلوبهم.

13- اللهم ثبت أقدامهم وأفئدتهم وعقولهم، وذكرهم ما نسوا من العلم، اللهم يارب العالمين سدد إجابتهم، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

14- اللهم وفق الطلبة والطالبات ويسر لهم كل صعب.