استبعاد المديرة.. 3 قرارات عاجلة في إجبار مصاب بكورونا على أداء الامتحان

أصدر الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، 3 قرارات عاجلة في واقعة إجبار طالب بالصف الأول الثانوي مصاب بفيروس كورونا على أداء امتحان اللغة الأجنبية "مستوى رفيع" بفناء مدرسة نجيب محفوظ التجريبية.

وتضمنت القرارات استبعاد مديرة المدرسة مؤقتا إلى إدارة المدارس الرسمية لغات بإدارة شرق الإسكندرية التعليمية، لحين انتهاء التحقيقات، وإحالة الواقعة إلى الشئون القانونية، لإجراء التحقيقات اللازمة على وجه السرعة، وعرض ما انتهت إليه التحقيقات على وكيل الوزارة بشكل عاجل، وتكليف وكيل القسم الإعدادي بإدارة المدرسة تحت إشراف يومي من المرحلة والمتابعة بالإدارة التعليمية.

تأتي تلك القرارات عقب تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة همت أبوكيلة، مدير عام إدارة شرق التعليمية، التابع لها المدرسة، وعضوية مديري إدارات المتابعة والأمن ومرحلة المدارس الرسمية لغات والاتصال السياسي وإدارة المتابعة بالمديرية.

ووفقا لتوجيهات وكيل الوزارة أجرت اللجنة المشار إليها تحقيقا عاجلا في الواقعة، وأعدت تقريرا رسميا، لاتخاذ اللازم حيال الأطراف المعنية والمتورطين في الواقعة.

كان ولي أمر اتهم إدارة مدرسة للغات في الإسكندرية، بإجبار نجله الطالب بالصف الأول الثانوي على الحضور للمدرسة لآداء امتحان بعض المواد الإضافية، رغم إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19".

ووفقًا لمنشور جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال الأب إنه أبلغ إدارة المدرسة بعدم تمكن نجله من حضور الامتحان، لإصابته بفيروس كورونا، إلا أنهم أخبروه بضرورة حضوره حتى لو كان مصابًا وإلا سوف يعتبر راسبا.