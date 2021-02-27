طبيب مصري حاصل على جائزة بريطانية: تقدير للنجاح

قال الدكتور أحمد الشوادفي، المدرس بقسم جراحة الكبد بمعهد الكبد القومي جامعة المنوفية، إنه خلال الـ6 سنوات الماضية عمل في قسم زراعة الأعضاء في بريطانيا، وكان يقوم بجراحات زراعة الأعضاء من المتوفين للأحياء، ورشحته وزارة الصحة البريطانية للفوز بدرع الجمعية البريطانية لزراعة الأعضاء.

الجائزة التي حصل عليها تخص كل فريق عمله

وأضاف «الشوادفي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الجائزة التي حصل عليها تخص كل فريق عمله المعاون له ويعمل معه في المجال، حيث إنه في بريطانيا يقر القانون هناك إمكانية الاستفادة من أعضاء المتوفين بعد الحصول على موافقة منهم.

وأوضح أنه لتطبيق تلك الاستراتيجية في مصر يجب أن يتم فيها مبدأيا إجراء حوار مجتمعي قبل إقرار قانون ولائحة تنفيذية تخص ذلك الأمر: «أساتذتنا حاولوا في الموضوع ده من سنين، ولكن الدولة المصرية غير متفرغة لهذا الأمر حاليا».

جدير بالذكر أن الجمعية البريطانية إحدى أكبر الجمعيات الطبية الخاصة بالجهاز الهضمي، وتصدر أكبر دورية علمية لمناظير الجهاز الهضمي، كما يصدر عنها القواعد الاسترشادية الدورية المختصة بمختلف التدخلات العلاجية والتشخيصية بالمناظير، وتوفر أيضا تلك الجمعية العديد من المنح الطبية للتدريب في مجال مناظير الجهاز الهضمي.

وتعد تلك الجائزة تقديرا كبيرا وتكريما يمنح كل عامين لأفضل أطباء على مستوى بريطانيا، واستطاع ابن مصر الحصول عليها لنبوغه في مجال زراعة الأعضاء.