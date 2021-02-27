رئيس جامعة بني سويف: إشغال 30% من سعة المدرجات فقط لامتحان الطلاب

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إن الجامعة عملت منذ فترة طويلة على التحضير لأماكن الامتحانات للطلاب، حيث جرى استغلال كل المدرجات في الجامعة ويتم استخدام 30% مما يستوعبه المدرج في المعتاد، كما تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء امتحانات نصف العام منذ فترة قبل الامتحان.

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه جرى وضع خطة شاملة ومتكاملة لتوزيع الطلاب على أماكن امتحاناتهم، وجميعهم يعلمون أماكن الامتحان قبل مجيئهم إلى الجامعة حتى لا يحدث تزاحم فيما بينهم: «بيجوا قبل معادهم، والأمن الإداري منتشر لمنع التكدسات من دخول الطلاب، والامتحانات مشيت كويس جدا، ومرصدناش أي شكاوى من أي امتحان».

وأوضح أنه وفي الفترة الثانية من الامتحان بكلية حقوق لاحظ مراقب اللجنة وجود طالبة ارتفعت درجة حرارتها أثناء الامتحان، وتم وضعها في إحدى الغرف المنفرده وذهبت للمستشفي بعد انتهاء الامتحان: «لو طلعت مصابة هنقبل عذرها، وبنعمل قياس درجة حرارة عشوائي أثناء الامتحان».

وأكد أن خطة الجامعة تعتمد على تجهيز كافة القاعات والمدرجات بكليات الجامعة المختلفة لتقليل الكثافات الطلابية، ولتطبيق كافة الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا، وللحرص على سلامة الطلاب والقائمين على مراقبة العملية الامتحانية.

وشدد على اتباع الطلاب كافة التعليمات، وكل ما هو مدون على اللافتات الإرشادية حرصًا على سلامتهم، كما أنه يجب على الطلاب الحضور قبل بداية اللجنة الامتحانية بوقت كاف لإجراء عمليات التعقيم والكشف الحراري مع ضرورة ارتدائهم الكمامات وعبورهم من بوابات التعقيم.