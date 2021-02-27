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التحالف العربي: تدمير 3 طائرات مفخخة باتجاه 3 مناطق بالسعودية

كتب:

سحر المكاوى
10:19 م | السبت 27 فبراير 2021
عناصر من الحوثيين

عناصر من الحوثيين

أعلن التحالف العربى اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة ثانية أطلقها الحوثيون نحو مدينة خميس مشيط غرب السعودية وطائرة أخرى باتجاه المنطقة الجنوبية فضلا عن أخرى باتجاه جازان.

وأكد التحالف أن احترافية قوات الدفاع الجوي السعودي دمرت التهديدات وفقا لما ذكرته قناة «العربية» فى نبأ عاجل. 

وأضاف التحالف، ميليشيا الحوثى أطلقت عددا من  المسيرات المفخخة  تجاه السعودية مساء اليوم.

وقبل قليل أعلن التحالف اعتراض هجوم باليستى لمليشيات الحوثى تجاه الرياض.

 

 

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