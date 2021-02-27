المحمدي وتريزيجيه يشهدان تفوق أستون فيلا على ليدز في البريميرليج

نجح فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، فى الفوز على ليدز يونايتد، بهدف دون مقابل.

وأٌقيمت المباراة على ملعب إيلاند رود، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الانجليزي الممتاز.

جاء هدف المباراة بتوقيع أنور الغازي فى الدقيقة الخامسة من بداية المباراة.

وشارك أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه في المباراة، حيث شارك المحمدي أساسيًا، فيما حل تريزيجيه بديلا منذ الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة ظل أستون فيلا في المركز الثامن بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 39 نقطة، متفوقًا بفارق 4 نقاط عن ليدز يونايتد الذي يتواجد في المركز العاشر برصيد 35 نقطة.

وشهد تشكيل أستون فيلا ضد ليدز يونايتد مشاركة كل من:

في حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: المحمدي، كونسا، مينجز، تارجيت.

خط الوسط: رامسي، نكامبا، ماكجين.

الهجوم: واتكينز، تراوري، الغازي.

وفي الجولة الماضية خسر أستون فيلا من ضيفه فريق ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

وأحرز جيمس ماديسون هدف التقدم لصالح ليستر سيتي في الدقيقة 19، وضاعف هارفي بارنيس الهدف الثاني في الدقيقة 23، فيما قلص بيرتراند تراوري النتيجة في الدقيقة 48.