فخري الفقي: شهادات الاستثمار الحالية أعلى مما كانت عليه في 2017

قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، عضو مجلس النواب، إنه خلال فترة 2017 طرح عدد من البنوك شهادة استثمارية بقيمة 20% من قيمة المبلغ المستثمر، والذي لم ينتبه إليه كثير من المواطنين أن سعر التضخم في تلك الآونة وصل لـ30%، فيما كان البنك يعطي له 20% كفوائد: «كان العائد الحقيقي بالنسباله له بسالب 10%».

وأضاف الفقي، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أنه حاليا يعطي البنك نسبة فائدة 8% مع نهاية كل عام، في حين وصل نسبة التضخم لـ5%، وبذلك يحصل المواطن على عائد يصل نسبته لـ3% من قيمة الأموال التي يستثمرها في البنوك.

ونصح الفقي المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم عبر شراء شهادات الاستثمارات في البنوك بعدم الفرح بارتفاع نسبة الفوائد، مضيفاً أن عليهم أن يتجنبوا اللجوء إلى «المستريح» لاستثمارها.

وأكد أن الاستثمار في القطاع المصرفي يكون مضمون من قبل البنك المركزي بنسبة 100% ولا يوجد إمكانية لعدم إعادة الأموال لأصحابها عندما يطلبونها، وذلك لأنه لا يوجد أي بنك في مصر قد سبق وأعلن إفلاسه بمختلف السنوات الماضية.

وأشار إلى أن صناديق استثمار سوق النقد تعطي ما يصل نسبته لـ9.5% من قيمة المبلغ، ويكون فيها العائد بشكل يومي، كما أن هناك عدد كبير من البنوك ممن يقوموا بمثل ذلك الإجراء: «الوثيقة بتبدأ بـ100 جنيه، وبيكون الفائدة بتاعتها يومي، وفي حال سحب المواطن المبلغ لا يتحمل أي خصومات عليه، ونقدر نقول أنه خالي من المخاطر».