فخري الفقي: سنكمل مشوار الإصلاحات الاقتصادية بتشريعات من البرلمان

قال الدكتور فخري الفقي أحد أعضاء مجلس النواب المعينين من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه كان سعيدًا بشدة بعدما علم بتعيينه بسبب الثقة التي منحها إياها، لافتًا إلى أن كل أعضاء المجلس سيتعاونون من أجل خدمة مصر وشعبها وتحقيق الطموحات التي ينتظرها كل المصريين من المجلس خلال السنوات الخمس المقبلة، وأشار إلى أنه كان يعمل باستمرار من خلال حزب «مستقبل وطن» على الموضوعات الاقتصادية المهمة مثل الشمول المالي والاصلاح الاقتصادي وكل ما يتعلق بالاقتصاد المصري.

كل مجهوداتنا ستصب في خانة مصر وشعبها

وأضاف الفقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج «اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «كل مجهوداتنا ستصب في خانة مصر وشعبها»، لافتًا إلى أن الاصلاحات الاقتصادية أثرت بشكل إيجابي على كل المؤشرات الاقتصادية وحقق ثمارا عديدة.

وتابع: «سنكمل المشوار من خلال التشريعات التي تدعم الإستثمار لكي تستمر معدلات النمو في الزيادة، ونتمنى أن تنتهي هذه الجائحة وأن يعاود الاقتصاد المصري نموه بشكل أكبر من السابق، وسنعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية في شرايين الاقتصاد المصري، ونريد أن يواكب الاقتصاد المصري متطلبات العصر الرقمي، وسنعمل على الاهتمام برأس المال البشري والتعليم الجامعي وقبل الجامعي وسنعمل على استكمال برامج الاصلاح الاقتصادي بالتشريعات السابقة والجديدة لكي يتحسن مستوى معيشة المواطن المصري ويشعر بثمار النمو، وهذا من أجل الفئات وليس فئة بعينه دون الأخرى».