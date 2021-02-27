جوارديولا يردم «إنجاز مورينيو» بإحصائية غير مسبوقة في البريميرليج

بلغ المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، الانتصار رقم 200 له في البريميرليج، بعد الفوز على وست هام يونايتد، اليوم السبت.

وخطف السيتي الانتصار بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وسجّل روبن دياش الهدف الأول في الدقيقة 30، فيما تعادل مايكل أنطونيو في الدقيقة 43، قبل أن يسجّل جون ستونز هدف الفوز في الدقيقة 68.

ووفقًا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات فقد حقق جوارديولا 200 فوز رفقة السيتي في المباراة رقم 273، ليصبح أسرع مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يصل إلى 200 انتصار في جميع البطولات.

وحقق البرتغالي جوزيه مورينيو 200 انتصار من 309 مباريات مع فريق تشيلسي، بينما وصل كيني دالجليش إلى 200 انتصار مع ليفربول من 309 مباريات أيضا.

وحقق دون ريفي 200 انتصار من أصل 344 مباراة مع ليدز يونايتد، ووصل بوب بايسلي مدرب ليفربول إلى 200 انتصار من 344 مباراة.

ووصل بيب إلى الانتصار رقم 500 في تاريخه مع الأندية التي دربها، بواقع (179 فوزًا مع برشلونة، و121 انتصارًا مع بايرن ميونيخ، و200 انتصار رفقة مانشستر سيتي).

وعلى صعيد آخر، لم يخسر مان سيتي في آخر 27 مباراة في جميع المسابقات حيث فاز في 24 مباراة وتعادل 3 مباريات، وهو ثاني أطول سلسلة في تاريخه «28 مباراة».

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 62 نقطة، حيث لعب 26 مباراة، فاز في 19 مباراة وتعادل 5 مباريات وخسر مباراتين.

فيما سجّل 52 هدفًا واستقبل 16، كأقوى دفاع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحافظ «السيتيزنز» على صدارة البريميرليج بفارق 13 نقطة عن مانشستر يونايتد أقرب منافسيه.